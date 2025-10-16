CaixaBank bate los objetivos de su 'family office' antes de tiempo y relanza su banca privada con enfoque global

CaixaBank trabaja transversalmente desde sus oficinas en Madrid y Barcelona para asesorar a grandes fortunas internacionales, sin abrir oficinas específicas para este fin.

Open Wealth y CaixaBank WM Luxembourg superan sus objetivos antes de tiempo, con Open Wealth gestionando 9.350 millones de euros y CaixaBank WM Luxembourg planeando alcanzar los 6.000 millones para 2027.

El nuevo plan estratégico 2025-2027 de CaixaBank WM incluye expandirse internacionalmente y añadir más servicios de asesoramiento, especialmente en activos privados e inmobiliarios.

CaixaBank revoluciona su negocio de gestión patrimonial. El grupo ha relanzado su banca privada con una nueva marca (CaixaBank Wealth Management) que llevará aparejadas más soluciones de inversión próximamente, y tras batir objetivos de forma anticipada en otras unidades relacionadas directamente con este negocio, como su family office.

Bajo el concepto de "inteligencia patrimonial", el grupo catalán ha diseñado una nueva arquitectura de marca para su banca privada simplificando la estructura y manteniendo la diferenciación por intensidad de cada uno de los servicios.

A partir de ahora, Private Banking dará planificación financiera a medida para patrimonios entre los 500.000 euros y 1 millón de euros. Private Wealth ofrecerá asesoramiento independiente para clientes con entre 1 y 4 millones de euros. Y un tercer escalón, Global Wealth, desarrollará un asesoramiento holístico para fortunas de 4 a 50 millones de euros.

Belén Martín, directora de CaixaBank WM, recuerda que el grupo "ha anticipado las oportunidades de negocio antes de que se conviertan en necesidades de los inversores", y que CaixaBank es "la banca privada con el mayor rango de servicios".

En el primer año del nuevo plan estratégico 2025-2027 del grupo, CaixaBank WM afronta su nueva etapa con casi 182.000 millones de euros en activos bajo gestión, un 13% más frente a septiembre del pasado año; con más de 167.000 clientes, cifra un 7,3% superior, y con cerca de 1.150 gestores patrimoniales, lo que supone un 4% más en términos interanuales.

Belén Martín, directora de CaixaBank WM. Imagen cedida.

Para los dos años que quedan de plan estratégico, la hoja de ruta de Martín y su equipo es crecer internacionalmente más allá de las fronteras españolas, aunque no ha concretado en qué plazas, así como implementar nuevas innovaciones tecnológicas y añadir más servicios a los clientes de mayor patrimonio.

En especial, activos privados, asesoramiento inmobiliario y asesoramiento sobre el patrimonio no financiero.

Open Wealth y Luxemburgo

Sin embargo, descartan abrir oficinas específicas para atender a las grandes fortunas internacionales, sobre todo las latinoamericanas que vienen a España desde México, Venezuela, Colombia o Perú. Algo que sí han hecho Santander y BBVA en Madrid. CaixaBank las seguirá asesorando "de forma transversal" a todas sus áreas y desde sus dos oficinas core en Madrid y Barcelona.

En paralelo a CaixaBank WM, trabaja el multifamily office Open Wealth, para grupos familiares o clientes institucionales con más de 50 millones de euros. Ya atesora prácticamente 9.350 millones de euros en activos bajo supervisión y 57 clientes y ha batido sus objetivos antes de tiempo.

Tras haber actualizado al alza sus objetivos en octubre de 2023, esta unidad se había marcado llegar a 50 clientes y 10.000 millones para 2025. El medio centenar de grupos lo logró en septiembre de 2024 y, "al ritmo de crecimiento que llevamos, el objetivo de volumen lo conseguiremos antes de que finalice el año".

También sirve de apoyo la filial CaixaBank WM Luxembourg, que suma más de 5.325 millones y, para 2027, aspira a crecer hasta los 6.000 millones de euros en volumen de negocio. Como Open Wealth, la división del Gran Ducado también ha ido más rápido de lo esperado por la entidad.

"Aspiramos a revisar de nuevo los objetivos de Open Wealth y CaixaBank Wealth Management Luxembourg", adelanta Martín sin más detalles por ahora.

Con todo, matizan desde el grupo bancario, Open Wealth y CaixaBank WM Luxembourg se integran dentro de la renovada CaixaBank Wealth Management, pero a nivel de marca, no de organigrama. Ambas mantendrán su categoría de filial independiente y autónoma.

En otro orden, la última de las plataformas que lanzó la compañía en noviembre del pasado ejercicio, Advisory GPS, con la herramienta Aladdin de BlackRock, ha llegado a los 582 millones de euros de 1.772 clientes.