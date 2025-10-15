Trade Republic lanza ETF de renta fija con BlackRock desde un euro para el inversor español

El neobanco alemán Trade Republic ha entrado en velocidad de crucero con sus innovaciones para el sector financiero y vuelve a revolucionar su oferta en España. Coincidiendo con su cuarto aniversario en nuestro país, ha lanzado fondos cotizados (ETF, en inglés) de renta fija con iShares (BlackRock) desde un euro.

Los clientes de Trade Republic podrán planificar sus ingresos a varios años vista. Se incluye una selección de 15 ETF de bonos con vencimientos definidos, que se pueden elegir según su horizonte temporal y potencial de rentabilidad.

Estos productos tienen una comisión de gestión del 0,12% que se descuenta directamente de la rentabilidad. Trade Republic cobra un euro por compraventa, sin comisión de custodia. Pero si los clientes establecen órdenes automatizadas o contratan planes de inversión, la entidad no cobrará el euro de compraventa.

De media, las rentabilidades de los productos de renta fija se sitúan entre uno y tres puntos porcentuales por encima de una cuenta remunerada tradicional. Los intereses de la renta fija se distribuirán trimestralmente y se abonarán directamente en el saldo en efectivo.

Adicionalmente, Trade Republic aportará un 1% extra de interés hasta fin de año en inversiones hechas antes del 13 de noviembre.

La firma germana, a través de los ETF de iShares, facilitará la inversión en un activo que, de forma directa, suele contar con mínimos de inversión de 1.000 euros.

Así, dará acceso -en euros o dólares- a diferentes subyacentes de renta fija como letras del Tesoro español, bonos públicos americanos o deuda privada de grandes empresas como Banco Santander, Stellantis, Siemens, Pfizer, Citi, Apple, Netflix, UBS, Verizon o Capgemini, entre otras.

Trade Republic continúa dando forma a su escaparate en España -donde ya tiene más de un millón de clientes- tras haber lanzado antes cuentas con IBAN local, activos privados con Apollo y EQT desde un euro, y una cuenta infantil con el primer ETF sin comisiones de Vanguard hasta los 18 años.