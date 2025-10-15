El fondo estrella de Bestinver aprovecha la opa para vender a mercado sus acciones del Sabadell y comprar del BBVA

Indra se posiciona como líder en defensa tras recibir financiación del gobierno, con un aumento del 153% en su valor este año.

El fondo no siguió las recomendaciones de Bestinver Securities y optó por su propia estrategia de inversión.

El fondo estrella de Bestinver este año, Bestinver Bolsa, que invierte en acciones españolas y portuguesas, ha aprovechado la opa de BBVA a Banco Sabadell para jugar sus bazas en el mercado.

Al principio de la opa, el vehículo gestionado por Ricardo Seixas tenía posiciones en Sabadell. Poco a poco, fue vendiendo sus títulos del banco vallesano, hasta que el pasado día 9 de octubre, víspera de la finalización del periodo de aceptación de la oferta para los accionistas del Sabadell, se deshizo de las últimas acciones que le quedaban en cartera. Todas fueron vendidas a mercado.

Entre tanto, hizo la jugada contraria, comprar más acciones de BBVA, como ha detallado Seixas en la presentación de la última carta trimestral a inversores de la gestora, propiedad de Acciona.

"No nos compensaba el riesgo y no quisimos esperar a una posible segunda opa. Preferimos diversificar en otras cosas que no están tan al azar. BBVA la teníamos y la tenemos ahora. Los posibles escenarios de salida tras la opa eran más optimistas para BBVA", ha explicado el gestor.

Curiosamente, y fruto de la independencia interna que tienen, Bestinver ha desoído las indicaciones de Bestinver Securities. Esta otra rama del grupo había aconsejado a los accionistas del Sabadell acudir a la opa.

O, dicho de otra forma, la gestora ha seguido su propio camino en el proceso, optando por una vía indirecta.

Con todo, Seixas se inserta en la opinión de consenso del mercado y cree que la opa recibirá entre un 35% y un 40% de aceptaciones. Prevé una segunda opa en efectivo y con un precio idéntico o muy similar con la que BBVA podría hacerse con alrededor de un 5% más y, de esa forma, llegar a niveles de control de hasta el 40% o 45%.

El banco vasco "tendría controlada la junta de accionistas y podría ponerse a gestionar la fusión a tres años vista". De hecho, podría adquirir pequeños paquetes complementarios en el mercado.

Cabe recordar que, en lo que llevamos de año, el Bestinver Bolsa se dispara un 45%, siendo uno de los mejores fondos de bolsa española.

Elogios para Indra

Bestinver también ha opinado sobre Indra, máxime tras adjudicar ayer el Gobierno más de 6.800 millones de euros para financiar 18 programas para modernizar el equipamiento de Defensa, unos créditos donde Indra junto a sus socios -Escribano o Telefónica- se ha llevado más de dos tercios del volumen.

Tras experimentar Indra un rally del 153% este ejercicio, "no nos da ningún vértigo su subidón", ha reconocido Seixas.

"Indra ha entrado de lleno en el sector de la defensa. Se ha posicionado como uno de los principales actores, sobre todo con los nuevos préstamos del Gobierno. Sus ventas están creciendo, pero es que sus múltiplos son totalmente nuevos, y se pagan más altos", ha puesto en contexto el gestor de Bestinver, para quien Indra "ha pasado de ser una compañía de tecnología de la información de segunda a una compañía de defensa en el sector más de moda en Europa".

Mark Giacopazzi, director de Inversiones de Bestinver, ha apuntalado su tesis: "Una parte de la transformación de Indra ya está recogida en el precio actual, pero a dos o tres años vista, su potencial de revalorización es quizá incluso mayor que lo que estimamos nosotros".