Mutuactivos incorpora a Héctor Esteban como director de expansión internacional

Mutuactivos, brazo inversor de Mutua Madrileña, ha anunciado este lunes la incorporación de Héctor Esteban Moreno como director de expansión internacional tras haberse desempeñado previamente en entidades como Bankinter y Banca March.

La firma ha detallado a través de una nota de prensa que, entre otras funciones, Esteban se encargará de implementar la estrategia de crecimiento de la compañía en mercados internacionales, principalmente en Luxemburgo y otras plazas europeas, en tanto que reportará directamente al presidente y consejero delegado de la entidad, Luis Ussía.

Esteban, licenciado en Empresariales por CUNEF y máster por IE Business School, cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero; en concreto, se ha incorporado a Mutuactivos tras desarrollar su carrera en distintas entidades de referencia, la más reciente en Bankinter Luxembourg, donde ejercía como 'Managing Director'.

Anteriormente, trabajó en Banca March, donde ocupó el cargo de Managing Director de la sucursal en Luxemburgo y, previamente, desempeñó funciones como director de Banca Patrimonial en Madrid, entre otras.

Además, Esteban ha formado parte del Consejo de Administración de diversas sociedades, entre ellas Bankinter Gestión de Activos y varias sociedades de inversión luxemburguesas.

Cabe destacar que, a principios de este año, Mutuactivos lanzó su propia sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en Luxemburgo para desarrollar su actividad internacional y potenciar la comercialización de sus fondos de inversión en el extranjero.

Todo ello, en el marco del Plan Estratégico 2024-2026, que pone el foco, entre otros objetivos, en reforzar y ampliar su servicio de asesoramiento, planificación financiera y productos de inversión, impulsar la captación de clientes con altos patrimonios y continuar con su transformación digital y expansión internacional.

Actualmente, Mutuactivos cuenta con un equipo de más 200 profesionales y gestiona un patrimonio superior a los 18.000 millones de euros.