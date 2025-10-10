La familia Lao confía la gestión y las inversiones de Nortia a Fernando López (Panghea)

La familia Lao ha confiado a Fernando López Muñoz de Panghea Capital Partners la gestión del holding Nortia.

Nortia, el holding empresarial de la familia Lao, ha confiado en Panghea Capital Partners, y su CEO Fernando López Muñoz, exjefe de la banca privada de Citi para Europa y Latinoamérica, para acompañarle en su nueva etapa y gestione sus inversiones.

El mandato tiene como objetivo reforzar la gestión del holding, con especial foco en su dirección ejecutiva y en el refuerzo del equipo a cargo de la gestión de su cartera de inversiones. López Muñoz representará los intereses de Nortia, incluyendo las distintas sociedades participadas, con el objetivo de "aportar valor estratégico a las sólidas asociaciones que la familia Lao ha construido a lo largo del tiempo", según un comunicado.

López Muñoz asumirá el rol de director ejecutivo de Nortia, reportando al consejero delegado de Nortia, Manuel Lao Gorina. Su fichaje se produce tras la salida de Nortia de Juan Antonio Alcaraz, ex número tres de CaixaBank, quien ha ayudado los dos últimos años a diversificar y potenciar Nortia.

Asimismo, formará parte del consejo de administración de Nortia, junto a Manuel Lao Gorina, Ingrid Lao Gorina, como vicepresidenta, y el presidente de Nortia, Manuel Lao Hernández.

Hasta la fecha, Nortia ha realizado inversiones en energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario. Es también uno de los inversores de referencia en Merlin Properties y en Sacyr.

Nortia Capital junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya han llevado a cabo el lanzamiento de Andromeda, el primer gran fondo tecnológico para acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Anteriormente lanzó el fondo de infraestructuras Serena.

Como contó EL ESPAÑOL-Invertia, Panghea es el proyecto de gestión patrimonial para fortunas con más de 50 millones de euros montado por López Muñoz junto a otros ex de Citi, en España, México y Estados Unidos, y que se completa con tres verticales más.