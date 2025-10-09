El jefe de la banca privada de Goldman Sachs en España sale del grupo tras sus críticas a Pedro Sánchez

El negocio de banca privada en España queda bajo la gestión de Álvaro Bustamente y Susi Bilbao temporalmente.

Del Castaño ha sido crítico con el presidente español Pedro Sánchez en sus columnas en The Objective.

Álvaro del Castaño, co-CEO de Goldman Sachs en España, se jubila tras 35 años en el banco.

Nuevo cambio en la cúpula de Goldman Sachs para España y Portugal. Tras la reciente jubilación de su anterior máximo responsable en nuestro país, Olaf Díaz-Pintado, el banco americano eligió la fórmula del co-consejero delegado, como ya hace en numerosos países europeos.

Bajo esta nueva fórmula, Goldman Sachs nombró como co-CEO a Juande Gómez-Villalba, que a su vez dirige la banca de inversión, y a Álvaro del Castaño, que hace lo propio con la banca privada.

Sin embargo, como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, Del Castaño ha procedido a jubilarse tras casi tres décadas y media en el banco estadounidense y con la mente puesta en un nuevo proyecto financiero personal del que todavía no se conocen más detalles.

Del Castaño empezó su carrera como analista de banca de inversión en Lehman Brothers, pero en 1993 recaló en Goldman, donde ha ejercido diferentes puestos directivos para Iberia, sur de Europa y Latinoamérica.

Este banquero privado, uno de los que mayor cartera de grandes fortunas gestionaba en España, ha sido objeto de polémica tras mostrarse muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus columnas en el periódico The Objective, unos textos que llegó a suprimir cuando hace unos meses ascendió a co-CEO.

Además de banquero, es escritor. Ha publicado los libros 'Cipreses bajo la luna', 'Atalaya', 'Muerte en Manila' y 'Monkey Business'.

Transitoriamente, el negocio de banca privada en España queda bajo la responsabilidad compartida de Álvaro Bustamente y Susi Bilbao. Del Castaño estará hasta finales de año haciendo una transición ordenada con el equipo y los clientes que deja.