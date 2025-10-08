Inverco 'ficha' en la CNMV a David de Miguel como nuevo director general

La junta directiva de Inverco, la patronal de inversión, ha aprobado este martes el nombramiento de David de Miguel Rato como su nuevo director general con efecto a partir del próximo 3 de noviembre.

A través de una nota de prensa, la asociación ha especificado que de Miguel cuenta con más de veinte años de trayectoria en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en ámbitos relacionados con la supervisión de los mercados, la definición de la estrategia institucional y las relaciones internacionales, incluyendo la secretaría técnica del comité consultivo.

Actualmente, se desempeñaba como subdirector de Regulación y Finanzas Sostenibles y jefe de gabinete de la Vicepresidenta de la CNMV, representando al supervisor en diversos grupos internacionales de ESMA, Iosco y colaborando con el Ministerio en expedientes legislativos nacionales y europeos, impulsando las relaciones institucionales de la CNMV con asociaciones o participantes del mercado, tanto nacionales como internacionales.

El nuevo nombramiento, que comenzó su carrera profesional en el Banco Santander y amplió su experiencia internacional trabajando en ESMA, hará efectiva su incorporación el próximo 3 de noviembre.

Al calor de este movimiento, el presidente de Inverco, Angel Martínez-Aldama, ha calificado que la incorporación de Miguel es una "magnífica noticia" para el sector de gestión de activos: "David tiene una amplia experiencia en temas regulatorios y es un refuerzo importante para el equipo de la asociación, especialmente en un momento clave con la propuesta de la Comisión Europea de Saving and Investment Union (SIU)", ha expuesto.

"Esta propuesta es un reto para la sociedad europea en el que nuestro sector, a través de los fondos de inversión y los fondos de pensiones, ofrece unos instrumentos ideales para que el minorista canalice sus ahorros a los mercados financieros ayudando así a la transformación de la economía hacia la digitalización y la sostenibilidad", ha añadido.

Por su parte, el propio de Miguel ha apuntado que afronta este reto con "mucha ilusión" y "gran responsabilidad". "Agradezco al equipo de la CNMV por su trabajo y colaboración en todos estos magníficos años que he compartido con ellos", ha remachado.