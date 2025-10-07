El fondo de Pablo Casado contrata a un director financiero para gestionar el fuerte crecimiento del grupo

Hyperion, el fondo de defensa capitaneado por Pablo Casado (exlíder del PP) y Ricardo Gómez-Acebo Botín (sobrino de Ana Botín), ha creado el puesto de director financiero ante el fuerte crecimiento que está experimentando la compañía y que prevé registrar próximamente.

En su primera edición, el fondo ya ha levantado un volumen de 150 millones de euros para invertir en empresas privadas de defensa y aeroespacio, a los que se añaden otros 100 millones aparte para coinversiones.

Sin embargo, en su primer día del inversor celebrado la semana pasada, adelantó que ya planea levantar un segundo vehículo de hasta 500 millones de euros de patrimonio. Esto es, más de tres veces el volumen con el que ha cerrado el primero.

Para gestionar este crecimiento, Hyperion ha fichado desde Istria Capital a Matthew Good García como director financiero, un rol directivo que antes no existía y que lo ejercían entre varios socios, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Pero las recientes operaciones de Sateliot, Pangea Aerospace y Gutmar, y las que están por llegar, así como el levantamiento del nuevo fondo, exigen a la firma contar con un especialista en finanzas internas y participadas que ponga orden ante un crecimiento acelerado.

Good García procede de Istria Capital, un fondo europeo de search funds con 70 millones de euros en activos bajo gestión donde los últimos dos años y medio también ha sido el director financiero. Antes trabajó para Telefónica y startups como ETFmatic, Quibim o WealthKernel, en campos como las finanzas o la salud.

Además, Hyperion ha creado una joint venture de mantenimiento aeronáutico (MRO) junto a Corporación Financiera Azuaga, a través de la cual ya han adquirido otras tres compañías: Gestair, Brok-air y ATS Aviation. Todo ello estará bajo la supervisión de Good García.

Como presumió Pablo Casado en su primer Hyperion Investor Day en la Fundación Rafael del Pino, su fondo es el primero de Europa especializado en defensa y aeroespacio y tiene por objetivo "ser la primera gestora global que se especialice únicamente en defensa". Para ello, el equipo ha estudiado en detalle "más de 300 empresas".