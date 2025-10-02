Trade Republic lanza una cuenta infantil y ofrece el primer ETF sin comisiones de Vanguard hasta los 18 años

Trade Republic, la mayor plataforma de ahorro de Europa con más de 10 millones de clientes -de ellos, un millón ya en España-, permite ahora a los padres crear patrimonio para sus hijos con el lanzamiento de su nueva Cuenta Infantil en España.

Por primera vez, los padres podrán ahorrar para sus hijos de forma "sencilla y asequible", sentando las bases de su futuro en un contexto de creciente brecha de pensiones.

La Cuenta Infantil incluye todas las funcionalidades ya consolidadas de Trade Republic: desde los planes de inversión en ETF gratuitos hasta la remuneración íntegra del interés del BCE, actualmente del 2,02% TAE, sobre todo el saldo en efectivo.

Además, Trade Republic introduce el primer ETF sin coste en España: las comisiones de gestión de determinados ETF de Vanguard, como el popular FTSE All World, se reembolsarán mensualmente y se reinvertirán automáticamente como parte de "Impulso Infantil", hasta que el menor cumpla 18 años.

También se incluyen otros productos de Vanguard como el Vanguard ESG Global All Cap y el Vanguard LifeStrategy 80.

La firma comparte una simulación. Por ejemplo: invirtiendo 100 euros al mes desde el nacimiento, con una rentabilidad media anual del 7%, el capital puede crecer hasta superar los 43.000 euros a los 18 años. Para contextualizar, el índice MSCI World ha generado una rentabilidad media anual del 8,6% en los últimos 20 años.

Asimismo, familiares y amigos pueden sumarse como "Padrinos de Ahorro" para contribuir con aportaciones periódicas mediante domiciliación bancaria.