Anta AM (Azuaga) simplifica su gama de fondos y la lleva a Luxemburgo para crecer

Anta Asset Management, la gestora de activos de Corporación Financiera Azuaga, traslada su gama de fondos líquidos a Luxemburgo mediante el registro de Anta AM LUX Sicav con el objetivo de aprovechar las ventajas que ofrece una de las principales plazas financieras de Europa.

Luxemburgo destaca por su marco regulatorio robusto y por su capacidad para impulsar la distribución transfronteriza de productos de inversión, lo que permite a Anta AM consolidar su vocación internacional.

En paralelo, la firma ha decidido acometer una reestructuración estratégica de su oferta de inversión concentrando sus estrategias de renta fija en un solo fondo, Anta Quality Short Duration Bond Fund, "diseñado para responder al actual escenario de mercado", según la gestora.

Este fondo de renta fija a corto plazo (con duración media de cero a tres años) combina bonos gubernamentales y corporativos de alta calidad crediticia a nivel global.

La gestora mantendrá, además, su fondo de renta variable global, bajo la denominación Anta Quality Global Equity Fund, con una cartera de compañías volcadas con la alta calidad.

En el proceso de reorganización, el brazo de inversión de Azuaga se ha dejado por el camino la estrategia de renta fija que tenía duraciones más largas, de cero a ocho años.

Cabe recordar además que en primavera de este año su consejero delegado, Jacobo Anes, abandonó la firma, al año y medio de su puesta en marcha. Su puesto fue asumido directamente por Fernando Morales, presidente del holding. Por debajo está Federico Battaner, como director de Inversiones.

Antes se había marchado Patricia López, la jefa comercial, con dirección a GAM Investments.