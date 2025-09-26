Bestinver se pone del lado de BBVA y recomienda acudir a la opa sobre el Sabadell

Bestinver rompe el consenso de mercado que hay en estos momentos hacia Banco Sabadell en la opa hostil de BBVA, y recomienda a los accionistas del banco catalán aceptar la oferta y dejarse seducir por las proyecciones financieras e industriales del banco azul.

En un informe sobre banca firmado por el analista Javier Beldarrain, la filial de Acciona argumenta que la combinación BBVA-Sabadell es más ventajosa que mantener Sabadell independiente, tanto en eficiencia como en rentabilidad proyectada.

"Un banco resultante más grande diluiría costes, aumentaría eficiencia y estaría mejor posicionado para competir", según Bestinver.

La firma de inversión estima que aceptar la oferta proporciona un retorno superior al de Sabadell en solitario: seis puntos porcentuales más si la aceptación es total, y cuatro si sólo se alcanza el 50%. "Tiene sentido aceptar la oferta", ratifica.

Además, las sinergias estimadas y los escenarios de aceptación favorecen la opa. El informe proyecta una mejora del ratio coste-ingresos y de la rentabilidad sobre recursos propios (ROTE) en 2029.

Riesgos

Con todo, Bestinver Securities también apunta hacia algunos riesgos potenciales de la operación. El más importante es la posible reducción del umbral de aceptación del 50% al 30%, lo que obligaría a lanzar una segunda oferta e implicaría una dilución "limitada" para quienes participen en la primera ronda.

Cabe recordar que BBVA ha incrementado en un 10% su oferta, sin efectivo, y ahora supone cambiar una de sus acciones de nueva emisión por 4,8376 títulos de Sabadell, lo que equivale a un precio de 3,39 euros por título.

Además de aconsejarles ir a la opa, Bestinver Securities ve con mejores ojos el potencial bursátil de BBVA que el de Banco Sabadell. Sus expertos recomiendan comprar los títulos del banco vasco, de quien pronostican un precio objetivo de su acción entre los 17 y los 18,8 euros, frente a su posicionamiento neutral de mantener los títulos del Sabadell, cuya predicción es que se muevan entre los 3,15 y los 3,50 euros.