Víctor Matarranz (ex Santander) vuelve a la banca privada como jefe de HSBC para Europa y América
Matarranz, que estará localizado en Londres, fue desplazado en el banco cántabro por Javier García-Carranza.
Víctor Matarranz vuelve al sector de las grandes fortunas poco tiempo después de su salida del Santander. El directivo se ha incorporado a HSBC como responsable de Gestión Patrimonial (Wealth y Premier Banking) para Europa y América, tal y como ha adelantado Reuters y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.
Esto abarca todo el negocio de banca privada que HSBC tiene fuera de Asia, es decir, Estados Unidos, México, Reino Unido y Europa.
De hecho, el rol que Matarranz desempeñará en HSBC es muy similar al que ya ejercía en Santander, donde estuvo trabajando 24 años, hasta el pasado enero.
Cabe recordar que, en mayo de 2024, el grupo presidido por Ana Botín promocionó a Javier García-Carranza como director global de Wealth Management & Insurance, lo que a la postre significó la salida de Matarranz.
Matarranz, que estuvo una década en McKinsey y durante cinco años fue consejero de Zurich Santander Insurance America, estará basado en Londres, según ha podido saber este periódico.
Cabe recordar que, en España, HSBC no presta servicios de banca privada desde hace varios años. Sólo hace banca corporativa y de inversión, así como gestión de activos. Y no está previsto que esta situación cambie a corto plazo.