Renta 4 pone a un abogado del Estado al frente de su unidad para altos patrimonios

Renta 4 Banco ha incorporado a Diego Abaitua como nuevo director del área de Banca Privada y Wealth -en sustitución de José María Ferrer tras la marcha de éste a Abanca-, así como secretario general del consejo. Esta doble función estratégica refuerza el "compromiso de la entidad con el crecimiento y la excelencia en el servicio a sus clientes", señala el banco de inversión en un comunicado.

Como jefe de Banca Privada y Wealth, Abaitua liderará un equipo de doce banqueros privados, dando apoyo en la actividad de esta área a todas las oficinas de Renta 4 Banco en España.

Su larga experiencia en el Departamento Tributario de la Abogacía del Estado aportará "un valor significativo en la gestión patrimonial de grandes cuentas, aportando seguridad jurídica", justifica Renta 4.

Abaitua es abogado del Estado desde 2015. Hasta su llegada a Renta 4 Banco, desempeñó el puesto de abogado del Estado Jefe de Procesos Tributarios en el nuevo Departamento Tributario de la Abogacía del Estado. Su trayectoria incluye roles como abogado del Estado ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A su lado tendrá como número dos a Mariano Sanz-Bustillo, que lleva en la casa desde 2013, tras haber estado en CaixaBank y Caja Navarra (Banca Cívica).

Renta 4 administra unos 36.000 millones de euros en clientes de banca privada, conforme al ranking que elabora Funds People, con datos de 2024.