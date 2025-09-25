Mutuactivos bate al mercado con sus fondos estrella de renta fija

Con los tipos de interés en el 2% en Europa y la perspectiva de que sigan un tiempo anclados en ese entorno, la renta fija sigue siendo una opción rentable con la que sacar partido al ahorro más conservador.

Mutuactivos es, en este sentido, una de las gestoras de referencia con resultados más consistentes a lo largo del tiempo y también este año. En lo que va de ejercicio, sus fondos de inversión estrella de este segmento baten al mercado.

Mutuafondo, FI es, en concreto, uno de los fondos de la gestora de Mutua más demandados. Este producto, presente en carteras delegadas de otras entidades, acumula una rentabilidad del 2,71% este año, lo que contrasta con el 2,02% de media de su categoría, según datos de Morningstar a cierre de agosto.

A más largo plazo se aprecia todavía más la diferencia: en 2024, el fondo obtuvo una rentabilidad del 4,96%, frente al 3,56% de su segmento. A tres años, Mutuafondo FI gana un 4,72%, frente al 2,60% de media de su categoría y a cinco años, el rendimiento anualizado es del 2,30%, frente al 0,77% de media.

Desde su lanzamiento en 1987, Mutuafondo FI acumula una revalorización neta del 550%, lo que supone una rentabilidad anual media superior al 5%.

Mutuafondo, FI es un fondo de renta fija “investment grade”, a corto plazo, en euros. Invierte tanto en deuda pública como privada, de alta calidad crediticia, en un rango de duración que oscila entre cero y cuatro años. Cuenta con la máxima calificación de 5 estrellas de Morningstar.

Mutuafondo Corto Plazo, FI es otro de los fondos de renta fija con mejor desempeño de la gestora. Este año acumula una rentabilidad del 2,05% desde enero, que contrasta con el 1,62% de su categoría.

A un año, su rendimiento alcanza el 3,16%, frente al 2,76% de su segmento y a 3 años, la rentabilidad anual se eleva al 3,35%, frente al 2,98% de la categoría.

Este fondo invierte en activos a corto plazo de deuda pública y privada con alta calificación crediticia y principalmente europeos. Tiene una duración de tipos de interés máxima de un año. En 2024 fue uno de los fondos más rentables de su categoría (renta fija a corto plazo), con una rentabilidad del 4,07%.

Mutuafondo Corto Plazo captó en agosto cerca de 34,5 millones de euros entre sus distintas clases, según datos de Inverco.

Mutuafondo Largo Plazo, FI es otro de los buques insignia de renta fija de Mutuactivos. Este fondo invierte principalmente en renta fija pública y privada y cuenta con la máxima calificación de cinco estrellas de Morningstar.

Este año presenta una rentabilidad desde enero del 1,91%, frente al 1,62% de media de su categoría.

A un año, la diferencia es más notable: el fondo renta un 4,46%, frente al 1,81% de media de su segmento.

A tres años, Mutuafondo Largo Plazo presenta un rendimiento del 3,89%, que contrasta con el 1,57% de su segmento.

Estos tres fondos están catalogados como artículo 8, lo que supone que su gestión incorpora, junto a criterios financieros, objetivos relacionados con la inversión socialmente responsable o que se rige por aspectos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).

Todos ellos están gestionados de forma activa por el equipo de Mutuactivos que busca siempre una adecuada diversificación por activos.