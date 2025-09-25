Abanca ficha a María Porta (ex Saranac) como jefa en Galicia para las grandes fortunas

Golpe en la mesa de Abanca, que acelera en la expansión de su nuevo equipo de asesoramiento y gestión a las grandes fortunas con más de tres millones de euros de patrimonio.

El banco gallego, que la semana pasada anunció las incorporaciones de José María Ferrer (ex Renta 4) como jefe del nuevo área y Borja Alonso del Cid (ex Crescenta) como delegado en Madrid, refuerza esta división en su tierra de origen. Y para ello ha contratado a una banquera con amplia trayectoria internacional, pero con fuerte arraigo local a Galicia.

Se trata de María Porta, exjefa de Saranac en Europa y socia del banco inglés durante casi seis años, quien antes había trabajado para firmas de renombre como UBS, Barclays o Santander Private Banking.

Porta, que reportará a Ferrer, es especialista en el segmento de family offices. También compagina su labor financiera con la de consejera en otras empresas como el grupo hotelero Palladium o el despacho legal mexicano Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez.

Abanca administra unos 10.000 millones de euros en el segmento de banca privada, según el ranking de Funds People a cierre de 2024, y da servicio internacional en Luxemburgo a sus grandes fortunas mediante un acuerdo de colaboración que tiene desde 2023 con Edmond de Rothschild.

En concreto, más de 3.000 millones corresponden a clientes con más de tres millones de euros, y sus cerca de 35 agentes financieros llevan unos 800 millones de euros, con datos de Intelect Search.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la intención del equipo liderado por Ferrer es incorporar nuevos delegados territoriales en otras plazas donde el banco presidido por Juan Carlos Escotet quiere crecer.