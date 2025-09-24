El consejo de CaixaBank AM nombra presidente a Juan Gandarias y vicepresidenta a Belén Martín

CaixaBank AM, la gestora de fondos y carteras de Grupo CaixaBank, ha nombrado a Juan Gandarias como nuevo presidente de su consejo de administración y designado a Belén Martín, como nueva vicepresidenta.

Gandarias, hasta ahora vicepresidente de la gestora, sustituye a Pablo Forero, quien ha dejado su cargo tras su reciente incorporación al consejo de administración de CaixaBank. Actualmente, Gandarias también es presidente de CaixaBank Wealth Management Luxembourg.

Por su parte, Martín, directora de CaixaBank Banca Privada y consejera de CaixaBank AM, ocupará el puesto de vicepresidenta de CaixaBank AM.

El consejo de CaixaBank AM queda completado por Eugenio Solla, Laura Comas, Juan Carlos Genestal, Cristina Rembado, Isabel Castelo Branco y Rodrigo Díaz.

En este nuevo ciclo, la directora general de CaixaBank AM, Ana Martín de Santa Olalla, continuará liderando la gestión ejecutiva de la entidad, "reforzando el compromiso de la gestora con la excelencia, la innovación y la diversidad en el sector financiero", según la entidad.

Con estos nombramientos, se alcanza un equilibrio de género en el consejo de administración de CaixaBank AM, con un 50% de representación femenina y un 50% masculina.

Cabe recordar que, en términos de negocio, CaixaBank AM superó en agosto por primera vez en su historia los 100.000 millones de euros de activos gestionados en fondos de inversión nacionales, la primera gestora en España en alcanzar este hito. La gestora se coloca con una cuota de mercado en fondos de inversión en nuestro país superior al 23%.

En gestión discrecional de carteras, también es la gestora líder en España con un patrimonio bajo gestión muy cercano a los 54.000 millones de euros.