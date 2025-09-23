Mutuactivos destaca la atractiva valoración en bolsa del sector salud

El sector salud destaca por ser un segmento defensivo en bolsa, con valoraciones atractivas y potencial de revalorización por diversos factores. Así lo consideran en Mutuactivos, la gestora del grupo Mutua Madrileña, donde estiman que es una tendencia interesante en la que invertir ahora con vistas al largo plazo.

Mientras que el MSCI World, índice que refleja la evolución del mercado bursátil a nivel global y genérico, sube un 60% desde 2002, el sector salud solo se ha revalorizado un 5% en ese periodo, un comportamiento relativo pobre y que permite pensar, según los expertos de Mutuactivos, que la tendencia podría revertirse.

“Las valoraciones están en mínimos de muchos años. El sector está cotizando con un PER de 14,5 veces, en el percentil 22% de los últimos 10 años, lo que indica un descuento respecto a su media histórica, pese a tener un ROE del 21%, por encima de la media del mercado. El sector también está barato respecto a su potencial de crecimiento”, comenta Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos.

En la gestora también creen que existen diversas tendencias estructurales que invitan a pensar en una futura revalorización en bolsa del sector. “El envejecimiento poblacional, la innovación tecnológica (especialmente la IA aplicada a la medicina) y la creciente demanda de servicios sanitarios siguen actuando como motores de crecimiento a largo plazo”, apunta Dolz de Espejo.

Según la OMS, para 2050 el número de personas mayores de 60 años se duplicará, y alcanzará los 2.100 millones de euros. Esto implica más gente enferma durante más tiempo, un incremento en la demanda de medicamentos, dispositivos médicos y servicios asistenciales y la necesidad de innovación.

“La inteligencia artificial y el big data están revolucionando la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos por las vías de la medicina personalizada, diagnósticos avanzados basados en IA y una mayor eficiencia en I+D, tanto por la vía de la reducción de costes como en tiempos en el desarrollo de fármacos”, añade el experto de Mutuactivos.

Cambio en la tendencia

Desde Mutuactivos señalan que son varios los motivos que explican el mal comportamiento del sector salud en bolsa en los últimos años.

“Los principales son la incertidumbre regulatoria y los aranceles. Desde su nombramiento como secretario de Salud en EEUU, Robert F. Kennedy Jr. ha adoptado una postura crítica hacia la industria farmacéutica, cuestionando abiertamente su modelo de negocio proponiendo reformas que afectan directamente a sus márgenes y expectativas de crecimiento: una revisión de los precios de medicamentos para que sean tan baratos como en otros países, mayor control sobre patentes y genéricos y una reforma del sistema de reembolsos y seguros. Además, la introducción de aranceles en EEUU ha generado dudas entre los inversores”, explica Dolz de Espejo.

En su opinión, “aunque apostar por el sector es intentar coger un cuchillo en el aire, creemos estar viendo una pequeña reversión de la tendencia, con ligeras entradas de flujos y recuperación del interés inversor. Por eso, aunque siempre nos ha gustado esta industria estratégicamente, ahora creemos que, tácticamente, también es el momento de apostar por ella”.

Mutuafondo Salud

En Mutuactivos materializan su apuesta por este sector a través de su fondo de inversión Mutuafondo Salud. Este vehículo de renta variable internacional invierte en compañías médicas (centradas en la detección, diagnóstico de enfermedades o cuidado de los pacientes) o relacionadas con la investigación, la innovación y la tecnología sanitaria.

En concreto, su cartera cuenta con compañías fabricantes de equipos y suministros médicos, farmacéuticas, proveedores y servicios de atención médica, empresas que fabrican herramientas y servicios de la salud y biotecnológicas, entre otras. Entre sus principales posiciones figuran Boston Scientific, Eli Lilly, Johnson and Johnson, Amgen y The Cigna Group.

Mutuafondo Salud, FI aplica criterios de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), y está clasificado como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

Adicionalmente, las compañías en las que invierte deben cumplir con los criterios éticos de la doctrina social de la Iglesia Católica, recogidos en Mensuram Bonam, un documento de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales que da pautas sobre cómo invertir con visión y responsabilidad para el desarrollo humano cumpliendo con la doctrina social de la Iglesia Católica.