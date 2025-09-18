MyInvestor adquiere la participación de Findango al fondo inglés Blantyre Capital

MyInvestor, el neobanco participado por Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España y varios family offices, da un nuevo paso en su estrategia de diversificación de negocio al entrar en el capital de Findango Finance, fintech especializada en financiación empresarial alternativa.

La operación, pendiente de aprobación regulatoria, se ha materializado mediante la adquisición de la participación que los fondos gestionados por la inglesa Blantyre Capital Limited mantenían en Findango. Los datos financieros de la transacción no se han hecho públicos.

Findango fue fundada en 2019, cuando fondos de Blantyre proporcionaron financiación inicial a Mar Turrado, fundadora de Findango, para atender las necesidades de capital circulante de empresas poco atendidas por la banca tradicional.

Desde entonces, Blantyre ha acompañado a Findango en sus etapas clave de crecimiento y ha contribuido a institucionalizar el negocio. Desde su creación, Findango ha prestado alrededor de 2.000 millones de euros a empresas españolas.

Mar Turrado continuará como CEO de la compañía y como accionista. Por su parte, Ignacio Iglesias, actual CEO de Andbank España, entra como presidente de Findango, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

MyInvestor, que ya administra más de 10.000 millones de euros de negocio, realiza esta inversión junto a Actyus Fintech, un vehículo de inversión especializado lanzado por el Grupo Andbank, y otros inversores, con el objetivo de "impulsar el crecimiento de la compañía y aprovechar las sinergias existentes", tal y como explican desde la entidad.

En los últimos años, Findango se ha consolidado como una de las principales plataformas de financiación alternativa en España, ofreciendo soluciones como líneas de crédito, factoring, confirming y descuento de pagarés para empresas españolas. Sus operaciones se centran en préstamos a corto plazo con garantía.