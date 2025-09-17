El fondo de la OTAN hace su primera inversión en España y entra en Kreios Space

El fondo de inversión de la OTAN se ha fijado en España, donde acaba de realizar su primera operación. El NATO Innovation Fund ha liderado junto a Join Capital una ronda de financiación de ocho millones de euros en la compañía gallega Kreios Space, cuya tecnología permite operar satélites en la órbita terrestre muy baja.

La inyección de capital también ha sido comprometida por Grow Venture Partners, Xesgalicia y Tasivia Global.

Fundada en 2021 por Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Boira, Adrià Barceló, Max Amer y Francisco Bosch, Kreios desarrolla satélites de baja altura gracias a su tecnología propia de propulsión de plasma, que les permite captar el aire de la atmósfera y utilizarlo como combustible.

Así, los satélites pueden mantenerse en órbita durante años en lugar de días, lo que "abre un espacio con enormes implicaciones en defensa, conectividad y soberanía tecnológica", según los participantes en la operación.

En otras palabras, lo que diseña la empresa viguesa refuerza la autonomía estratégica europea, de ahí que suponga la mayor ronda europea en tecnología de órbita terrestre muy baja. Sus satélites facilitan desde la detección de incendios hasta la protección de infraestructuras críticas.

Primeras pruebas

Los satélites que operan entre 150 y 400 kilómetros de altura capturan imágenes hasta tres veces más nítidas que las actuales y ofrecen conectividad de banda ancha directa al dispositivo, algo que hoy todavía no existe.

La ronda se suma a los 2,3 millones de euros captados por Kreios en 2024 y permitirá financiar el lanzamiento de los dos primeros satélites de prueba. Los miembros de su consejo tienen experiencia en empresas y organismos como Thales, la Agencia Espacial Europea (ESA) o la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

En lo que respecta al Fondo de Innovación de la OTAN, es un fondo de capital privado de 1.000 millones de euros, respaldado por 24 aliados de la alianza, que invierte en deep tech europea para afrontar los retos en defensa, seguridad y resiliencia.