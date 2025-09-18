El ex NBA José Manuel Calderón entra como socio en los calcetines deportivos Podoks

Podoks, la startup española creadora del primer calcetín biomecánico diseñado por podólogos, ha incorporado al exjugador de la NBA, asesor de los Cleveland Cavaliers y empresario José Manuel Calderón como nuevo socio estratégico del proyecto.

Con este paso, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento y posicionamiento internacional en el ámbito del deporte, la salud y la innovación tecnológica aplicada al cuidado del pie.

La compañía mantiene abierta una ronda de inversión de 600.000 euros a una valoración premoney de 4,5 millones de euros, destinada precisamente a financiar su crecimiento internacional. Aunque no ha trascendido a cuánto asciende el compromiso de inversión del exbase de la selección española de baloncesto.

Calderón destacó en el antiguo Tau Cerámica (Baskonia), y en su periplo estadounidense pasó por franquicias como los Toronto Raptors, New York Knicks o los Cleveland Cavaliers.

Podoks, fundada por Fran Monzó y David Lucas, pretende crecer en los segmentos de deporte profesional y alto rendimiento; salud y prevención laboral para colectivos que pasan largas horas de pie. Y su hoja de ruta pasa por expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica.

A este respecto, y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la compañía aspira a abrir una nueva ronda de financiación en 2026 superior a los dos millones de euros. De cerrarla con éxito, el dinero será utilizado para extenderse en EEUU.

Los calcetines Podoks reducen hasta un 25% las presiones plantares y un 38% el dolor por fascitis plantar, con datos de la propia empresa.