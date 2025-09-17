Abanca se refuerza en Renta 4 y Crescenta para captar fortunas por encima de los 3 millones

Abanca mueve ficha en el sector de las grandes fortunas. El banco gallego ha incorporado a sus filas al hasta ahora responsable de Wealth y Banca Privada de Renta 4, José María Ferrer, que tiene el encargo de montar una unidad de gestión patrimonial por encima de los tres millones de euros dentro de Abanca.

Ferrer llevaba desde marzo de 2020 en Renta 4, habiéndose incorporado en pleno inicio de la pandemia de Covid.

Tiene una larga trayectoria a sus espaldas. Empezó como abogado en SNR Denton y EY, y luego se hizo asesor financiero para pasar por entidades como Banif (hoy Santander PB), Banco Urquijo (hoy dentro de Banco Sabadell), Merrill Lynch, Julius Baer y Mirabaud.

En este último banco suizo fue director de Gestión Patrimonial y de ahí saltó a la firma presidida por Juan Carlos Ureta.

Por ahora, Renta 4 ha decidido sustituir a Ferrer por su segundo al mando, Mariano Sanz-Bustillo, que lleva en la casa desde 2013, tras haber estado en CaixaBank y Caja Navarra (Banca Cívica).

Junto a Ferrer, también ha llegado a Abanca el banquero privado Borja Alonso del Cid, que será responsable de Grandes Patrimonios en Madrid. Viene de Crescenta, donde era director de Relación con Inversores, y antes trabajó para Banca March, Credit Suisse, Bankinter o JPMorgan.

Los dos profesionales reportan a Javier Rivero, responsable de Banca Privada en Abanca.

Abanca administra unos 10.000 millones de euros en el segmento de banca privada, según el ranking de Funds People a cierre de 2024, y da servicio internacional en Luxemburgo a sus grandes fortunas mediante un acuerdo de colaboración que tiene desde 2023 con Edmond de Rothschild.

En concreto, más de 3.000 millones corresponden a clientes con más de tres millones de euros, y sus cerca de 35 agentes financieros llevan unos 800 millones de euros, con datos de Intelect Search.