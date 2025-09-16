La IA para restaurantes Nory recauda 31M entre Kinnevik, Samaipata y más fondos

Nory, la startup con IA para gestión de los restaurantes, ha cerrado una ronda de financiación serie B de 37 millones de dólares (31,5 millones de euros) liderada por Kinnevik, elevando así la financiación total de la compañía a casi 63 millones.

La inyección llega apenas un año después de su serie A, que fue liderada por Accel, y que también ha vuelto a participar junto al fondo español Samaipata y otros inversores existentes, como Base10 y Triple Point.

Esta nueva inyección permitirá a la compañía acelerar el desarrollo de sus asistentes de IA y reforzar su expansión internacional, sobre todo en el mercado estadounidense.

Fundada en 2021 por el empresario irlandés y cofundador de Mad Egg, Conor Sheridan, la startup londinense Nory está reinventando la gestión del sector de la hostelería a través de la inteligencia artificial.

Entre sus clientes se encuentran tanto marcas independientes como grandes grupos de restauración en Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, incluyendo Black Sheep Coffee, Jamie Oliver Group y Azzurri Group.

A partir del análisis de datos históricos de ventas y operaciones, Nory ofrece información en tiempo real y recomendaciones impulsadas por IA que agilizan la toma de decisiones, reducen costes y aumentan márgenes. De media, los restaurantes que utilizan Nory reducen sus costes operativos en casi un 20% y aumentan los beneficios netos básicos hasta en un 50%.