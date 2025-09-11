Mutuactivos lanza Contigo, su nuevo servicio global de planificación financiera

Mutuactivos, entidad del Grupo Mutua Madrileña, ha presentado Contigo, un nuevo servicio de planificación financiera que ofrece una visión integral del patrimonio de sus clientes y pautas para maximizar los activos.

Este servicio, que contempla tanto activos líquidos como ilíquidos, inmobiliarios y empresariales, se adapta a las necesidades de cada cliente, independientemente de las entidades financieras con las que trabaje.

El objetivo de Contigo es proporcionar un análisis patrimonial y fiscal completo, que permita tomar decisiones ajustadas a los objetivos vitales de cada persona. Según Lina Marcela Guerra, directora del Área Patrimonial y Fiscal de clientes, “el servicio busca ofrecer una hoja de ruta financiera personalizada, con pautas de actuación y visión de su posible evolución durante los próximos años”.

El servicio se presta en dos modalidades: Contigo 180º, dirigido a clientes con patrimonios de entre 100.000 y 500.000 euros, y Contigo 360º, para patrimonios superiores a 500.000 euros.

Mientras el primer segmento se enfoca en metas como la compra de vivienda, la generación de rentas o la planificación de la jubilación, el segundo permite establecer estrategias sucesorias, de retiro anticipado o de gestión patrimonial que aseguren liquidez suficiente en etapas clave de la vida.

Todo tipo de activos

Una de las características diferenciales del servicio es su enfoque global, que permite visualizar el patrimonio completo del cliente, lo que incluye activos financieros, inmobiliarios y empresariales, sin limitarse a su posición en Mutuactivos. Además, se tiene en cuenta el perfil de riesgo del cliente y el horizonte temporal de sus objetivos para personalizar aún más la planificación.

“El servicio incluye un seguimiento continuado en dos niveles: por un lado, la evolución del patrimonio ante posibles cambios vitales; por otro, el rendimiento de las inversiones frente a los objetivos definidos”, asegura Lina Marcela Guerra.

Para ello, Mutuactivos ha desarrollado herramientas tecnológicas propias que permiten analizar ingresos netos, capacidad de ahorro, situación familiar, patrimonio inmobiliario y empresarial, entre otros factores.

Esta información -que será tratada de forma estrictamente confidencial- se utiliza para elaborar un balance y una cuenta de resultados que reflejen la capacidad real de ahorro y la viabilidad de los objetivos planteados.

Por su parte, el equipo de expertos de Mutuactivos se encargará de elaborar informes personalizados y realizar revisiones periódicas, incorporando las novedades fiscales y normativas que puedan afectar al patrimonio del cliente.

Estos profesionales están especializados en análisis patrimonial y fiscal, y trabajarán con cada cliente para maximizar su patrimonio y adecuarlo a sus expectativas.

Con más de 17.000 millones de euros gestionados en fondos, carteras, planes de pensiones y seguros de ahorro, Mutuactivos refuerza su compromiso con la prestación de servicios financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.