Andbank atrae desde Santander AM a su nuevo jefe de renta variable: Rodrigo Utrera

Andbank Wealth Management, la gestora de activos de Andbank España, ha incorporado a Rodrigo Utrera como director de Renta Variable.

Con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, Utrera procede de Santander Asset Management, donde ha desarrollado el mismo cargo directivo y como cogestor principal de los fondos de bolsa española y europea de la firma durante los cuatro últimos años.

A este respecto, Santander AM ya ha nombrado a su sustituta como coordinadora del área de Renta Variable, al menos de forma transitoria a falta de tomar una decisión definitiva: Rocío Maldonado, que lleva cinco años en el grupo tras la integración de la antigua Allianz Popular.

Volviendo a Utrera, anteriormente fue gestor y responsable de renta variable europea en BBVA AM otros cuatro años. En sus inicios, pasó por firmas de renombre como Aviva Gestión o Belgravia Capital (hoy Singular AM).

En esta última, donde fue analista, cubrió los sectores de energía, materias primas e industrial.

Andbank España cerró 2024 con un volumen en banca privada superior a los 31.000 millones de euros. Su gestora cuenta con un negocio de unos 6.425 millones, respectivamente.

El curso 2025/2026 ha empezado fuerte entre los gestores de renta variable. El fichaje de Utrera por Andbank WM sigue al anunciado ayer por Horos Asset Management, que ha incorporado a Juan Luis Fresneda como cuarto gestor junto a Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. Fresneda llega a Horos desde Generali, donde era el jefe de bolsa española.