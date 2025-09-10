Horos AM ficha como cuarto gestor al jefe de bolsa española en Generali

Horos Asset Management, una de las gestoras de value investing más conocidas de España, ha incorporado a Juan Luis Fresneda -procedente de Generali- a su equipo de gestión, después de alcanzar los 260 millones de euros en patrimonio y superar la barrera de los 10.000 partícipes.

Fresneda se integrará en el equipo compuesto por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez.

Cuenta con cerca de 15 años de experiencia en gestión de activos. Hasta su llegada a Horos AM, era el responsable de inversiones en renta variable en España para Generali.

Anteriormente, ocupó el cargo de responsable de inversiones de Grupo PSN. Asimismo, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Banco Sabadell, en el área de distribución institucional de renta fija.

"Estoy muy contento de unirme a una gestora como Horos AM, referente del value investing en España y en pleno crecimiento. Tengo muchas ganas de empujar la expansión de una firma totalmente independiente, que se ha ganado el reconocimiento público por la calidad de su modelo de gestión", menciona Fresneda.