JPMorgan reactiva los fichajes en España y 'pesca' a una banquera privada del Santander

Tras el parón veraniego, JPMorgan continúa reforzando su rama de banca privada en España. El banco americano ha fichado en Santander a Patricia Hernández Ortiz, que formó parte de los numerosos banqueros de altos patrimonios que abandonaron Credit Suisse con dirección al Santander y otras tantas entidades (Deutsche Bank, Lombard Odier, A&G, etc) entre 2023 y 2024, tras su rescate y venta a UBS.

Hernández Ortiz ha pasado dos años en el banco cántabro, tras su etapa previa de una década en el grupo helvético.

Esta banquera recaló en Santander junto a otros nombres de Credit Suisse como Jaime Beruete Concostrina o Borja Zayas.

JPMorgan Private Bank está en pleno proceso de expansión en España. Antes del verano promocionó a Pablo López Medrano como jefe de su brazo de grandes fortunas tras asumir Borja Astarloa un nuevo rol como responsable de Inversiones y Asesoramiento en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Asimismo, en los últimos meses ha acometido el fichaje de casi una decena de banqueros privados en diferentes entidades, como Citi (Ignacio Ruiz-Garma, Óscar Carmona e Ignacio Villanueva), CaixaBank (José Miguel Arias), Deutsche Bank (Miriam Ordinas y Enrique Velasco) o EY (Aurelio Nuño).

Por contra, y en el negocio de banca de inversión, Citi atrajo desde JPMorgan a Guillermo Baygual como codirector global de Fusiones y Adquisiciones (M&A, en inglés) para liderar conjuntamente la franquicia de asesoría estratégica junto con Drago Rajkovic.

Previamente, la banca corporativa y de inversión de JPMorgan había logrado el regreso de Emilio Saracho, expresidente del Popular, como asesor sénior para Europa. Saracho brinda apoyo a Ignacio de la Colina, responsable de JPMorgan para Iberia.