CaixaBank sale de su letargo y abre una oficina para las grandes fortunas de La Moraleja

CaixaBank contraataca en banca privada un año después de que empezara su particular travesía por el desierto con la salida de Víctor Allende al Santander y las demás marchas de directivos que le siguieron los meses posteriores.

El grupo bancario ha abierto una oficina en una de las zonas más exclusivas de Madrid, La Moraleja, coto donde entre sus calles se aglutinan numerosas grandes fortunas de nuestro país, tanto nacionales como internacionales.

La nueva oficina de CaixaBank en esta popular urbanización residencial de lujo en Alcobendas, al norte de la capital, alberga los servicios de Banca Privada, Wealth, Independent Advisory y Wealth Luxemburgo.

El centro está dirigido por Ángel Moreno Tudela, un ex AB Asesores y Morgan Stanley que lleva desde 2008 en CaixaBank tras la integración de esta última entidad, y cuenta con un equipo de siete empleados "altamente cualificados" a su cargo.

En los últimos doce meses, CaixaBank tan sólo se ha asociado con Aladdin, la plataforma tecnológica de BlackRock, para fortalecer su asesoramiento en banca privada. Si bien su apertura en La Moraleja se convierte de facto en su primer gran golpe tras los numerosos reveses que ha sufrido, perdiendo a buena parte de su cúpula de Banca Privada a manos del Santander: Sol Moreno de los Ríos, Javier Lafarga, Inés Comellas, Borja Pérez-Montero, Juan Ignacio Prat y el propio Allende.

'Family office' y fortunas latinas

En este tiempo, sus dos máximos rivales, Santander y BBVA, han lanzado proyectos de mucha envergadura para atacar a diferentes nichos de mercado donde CaixaBank se ha quedado más rezagada.

Por ejemplo, Santander ha montado su family office Beyond Wealth -a imagen y semejanza de Open Wealth, de CaixaBank- para grupos con más de 50 millones de euros, con el que planea captar 10.000 millones en tres años y después saltar a Brasil, Suiza y Miami (Estados Unidos).

De la misma forma, Santander ha abierto en Madrid, en la calle Génova, un centro para grandes fortunas internacionales, especialmente dedicado a los altos patrimonios latinoamericanos que cada vez más se asientan en la capital. BBVA ha hecho lo propio lanzando una unidad de banca privada internacional para atender a las fortunas latinas desde España, con una oficina específica en la calle Goya.

La reconquista de CaixaBank empieza por La Moraleja. En lo que respecta a los clientes latinoamericanos, además de ser atendidos en esta nueva oficina, son atendidos también desde el Centro de Especialistas de Madrid, que ofrece un servicio transversal a todos los usuarios de la región que pertenecen a estos colectivos.