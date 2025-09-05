Seaya Andromeda entra con casi un 30% en Adsmurai, la agencia de marketing digital del Barça, Planeta o Mango

Seaya, a través de su fondo Andromeda, ha cerrado una operación estratégica con Adsmurai, la agencia catalana de marketing digital que trabaja para marcas tan reconocidas como el FC Barcelona, Planeta o Mango.

La gestora liderada por Beatriz González ha invertido entre 20 y 30 millones de euros para hacerse con una participación minoritaria, pero relevante, de Adsmurai.

Adsmurai pertenece principalmente a sus fundadores, Marc Elena, Juan Antonio Robles y Otto Wüst, quienes recuperaron el 100% del capital tras la salida de inversores anteriores como Axon y Univisión.

Esto significa que Seaya Andromeda se habría hecho con una parte representativa de cerca del 30%, manteniendo los fundadores y el equipo directivo el resto, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.

Esta alianza representa un paso decisivo en el plan de crecimiento de Adsmurai, abriéndole nuevas vías de expansión internacional y acelerando su inversión en inteligencia artificial.

La compañía barcelonesa, que cuenta con más de 450 empleados, trabaja para marcas líderes a nivel global como Wilson, Alcampo, Desigual, Parfois, Voll-Damm, Unicef, Henkel, Unilever, Grupo Planeta, Scalpers, ElBulli Foundation, Mango, La Menorquina o Euncet. También colabora estrechamente con las campañas publicitarias del Barça.

La operación sitúa la valoración de Adsmurai próxima a los 100 millones de euros, consolidando su posición como una de las compañías tecnológicas españolas de referencia.

Un sector en boga

Sus ingresos superaron los 100 millones de euros en 2024 y se estima que alcancen los 140 millones a cierre de 2025. Su plan estratégico combina el crecimiento orgánico e inorgánico, y la compañía se ha fijado como objetivo alcanzar los 400 millones de euros en ingresos para 2029.

El sector de la publicidad o marketing digital está en auge, donde ya se han producido diversas inversiones con fondos involucrados. La consultora digital Rockin adquirió el 100% de la empresa valenciana Roas Hunter, especializada en marketing online y optimización de canales de adquisición para ecommerce de marcas de moda como Castañer, Polín et moi o Lady Pipa.

Pero la gran operación la ha protagonizado Bridgepoint, haciéndose con casi el 90% de la agencia de influencer marketing Samy Alliance, mayoría por la que ha pagado 300 millones de euros.

Samy trabaja con enseñas como Crocs, Beefeater, Samsung o Vodafone. Después, Bridgepoint se ha hecho con la alemana Intermate para escalar un vertical en torno a Samy.