Safra anima el nuevo curso de banca privada con tres fichajes en Julius Baer o UBS

El suizo J. Safra Sarasin abre la nueva temporada de fichajes en la banca privada española. El banco capitaneado en España por Francisco Gómez-Trenor ha incorporado desde rivales helvéticos como Julius Baer o UBS a un banquero y dos asistentes de banca privada en Madrid.

Se trata de Martín Giménez Pina, banquero que llega desde la oficina de Julius Baer en Zúrich; la asistente sénior Araitz Bilbao, ex de Credit Suisse (hoy UBS), entidad donde ha estado los últimos 20 años; y la asistente Celia Garrote, que proviene de Neodomos.

En el caso de Giménez Pina, hará de enlace con las grandes fortunas latinoamericanas que están asentándose en España, puesto que durante 23 años trabajó para BBVA dando servicio a las delegaciones de Argentina, México, Chile y Ecuador. Un rol que ha mantenido en su etapa en Julius Baer.

Safra aterrizó en España en 2022 y, según fuentes del sector, ya gestiona unos 2.400 millones de euros de clientes españoles. Si se suma a la gestora institucional de fondos (especializada en sostenibilidad), J. Safra Asset Management, el patrimonio en España asciende a más de 3.100 millones.

El grupo bancario de la familia Safra, uno de los mayores privados del mundo, está expandiendo su huella corporativa en distintos nichos de mercado, tanto en España como en el resto del mundo.

A mediados de 2024, lanzó su banca corporativa y de inversión global con fichajes de calado en Bank of America y Goldman Sachs, un equipo radicado en Londres que también atiende las necesidades españolas, y el pasado marzo compró el 70% de Saxo Bank -proveedor danés de servicios de trading e inversión online- por 1.210 millones de euros.

Asimismo, J. Safra Sarasin ha opado a la socimi Árima Real Estate por 224 millones de euros, enfocada principalmente en la inversión, gestión y alquiler de oficinas de alta calidad en Madrid.