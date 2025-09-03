Mutuactivos lidera la captación de fondos de inversión entre las gestoras no bancarias en el primer semestre

Mutuactivos se consolida como la gestora no bancaria líder en captaciones en fondos de inversión. A cierre del primer semestre del año, la firma del Grupo Mutua Madrileña ha registrado unas captaciones netas en fondos por valor de 634 millones de euros, a la cabeza del ranking en su categoría, según datos de Inverco.

Los inversores confirman de este modo su confianza en la entidad, en un año marcado por riesgos diversos para los mercados como la imposición de los aranceles de Donald Trump, las tensiones geopolíticas, los movimientos inesperados en las divisas, la incertidumbre política en Francia y una clara divergencia entre Europa y Estados Unidos.

El dato de captaciones a cierre del primer semestre confirma la tendencia positiva de los últimos años, en los que Mutuactivos se ha consolidado como la gestora no bancaria líder.

Según los datos de Inverco correspondientes al cierre del primer semestre de 2025, la gestora de Mutua supera ya los 11.200 millones de euros bajo gestión en este tipo de vehículos de inversión, nuevo máximo histórico para la entidad.

La cifra refleja el crecimiento orgánico a través de nuevas suscripciones y también el efecto positivo de revalorización de las carteras gracias al comportamiento de los mercados y a las acertadas decisiones de inversión del equipo gestor.

Rentabilidad consistente

Mutuactivos mantiene una evolución positiva en rentabilidad, tanto en el segmento de renta fija como en el de renta variable. En el apartado de renta fija, destacan en rentabilidad productos como Mutuafondo Bonos Subordinados (L), que se revaloriza un 4,56% este año, Mutuafondo Bonos Financieros (D), con una rentabilidad acumulada desde enero del 3,08%, Mutuafondo FI (A), que gana un 2,71% en el mismo periodo y Mutuafondo Largo Plazo (A), +2,58%.

Por su parte, en el segmento de la renta variable destaca Mutuafondo España, especializado en bolsa española. La rentabilidad media anualizada del fondo este año supera el 30%, en línea con el Ibex-35. Entre las principales posiciones del fondo destacan valores como Redeia, Inmobiliaria Colonial, Banco Santander o Zegona.

Otros fondos con rentabilidades de dos dígitos de este segmento (renta variable) son Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, Mutuafondo Tecnológico y Mutuafondo Bolsa Europea.

Mutuactivos es la única gestora no bancaria del Top Ten de entidades españolas por patrimonio gestionado en fondos. Concretamente se sitúa en la novena posición, precedida por gestoras pertenecientes a grupos bancarios.