Los fondos perfilados de Mutuactivos: una solución para sacar partido a los ahorros

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, cada vez más personas se preguntan cómo rentabilizar sus ahorros sin asumir riesgos innecesarios. En este escenario, los fondos perfilados se han consolidado como una alternativa de inversión eficaz, accesible y adaptada a las necesidades de cada inversor.

Mutuactivos, la gestora de activos del Grupo Mutua Madrileña, ofrece una gama de fondos perfilados que destacan por su enfoque en la gestión activa y la diversificación, dos claves fundamentales para proteger y hacer crecer el patrimonio a largo plazo.

Los fondos perfilados invierten en otros fondos, combinando activos de renta fija y renta variable en proporciones distintas, según el perfil de riesgo del inversor. Esta estructura permite ofrecer soluciones personalizadas, desde opciones más conservadoras hasta estrategias más dinámicas, siempre bajo la supervisión de gestores profesionales que ajustan las carteras en función de las condiciones del mercado.

Una de las principales ventajas de los fondos perfilados es su capacidad para diversificar el riesgo. Al invertir en una amplia gama de activos a través de otros fondos, se reduce la exposición a movimientos bruscos de un solo mercado o sector.

Además, estos productos están gestionados por expertos que toman decisiones estratégicas basadas en análisis rigurosos, lo que aporta un valor añadido frente a la inversión directa por cuenta propia.

Mutuactivos ha desarrollado una oferta de fondos perfilados que responde a tres perfiles de riesgo claramente diferenciados, para inversores conservadores, equilibrados y dinámicos. Para los inversores más prudentes, Mutuafondo Evolución, FI ofrece una exposición a renta variable que oscila entre el 0% y el 30% y prioriza la estabilidad y la preservación del capital. Aquellos que buscan un equilibrio entre rentabilidad y riesgo pueden optar por Mutuafondo Equilibrio, FI, con una exposición a renta variable de entre el 25% y el 60%. Por último, Mutuafondo Flexibilidad, FI está diseñado para perfiles más dinámicos, con una inversión en renta variable que puede alcanzar hasta el 80%.

Estos fondos no solo se diferencian por adecuarse al nivel de riesgo de cada inversor, sino también por la calidad de su gestión. El equipo de inversiones de Mutuactivos aplica un enfoque activo y ajusta las carteras en función de las oportunidades del mercado, seleccionando las mejores ideas de inversión disponibles. Esta gestión dinámica permite adaptarse a los cambios del entorno económico y aprovechar las tendencias emergentes sin perder de vista los objetivos de cada perfil.

Otra ventaja destacada de los fondos perfilados de Mutuactivos es su accesibilidad. Se puede comenzar a invertir en ellos desde 10 euros, lo que los convierte en una opción atractiva tanto para ahorradores principiantes como para inversores con mayor experiencia.

Además, cuentan con los beneficios fiscales propios de los fondos de inversión, como la posibilidad de traspasar el capital sin tributar por las plusvalías, lo que permite optimizar la rentabilidad a largo plazo mediante el diferimiento fiscal.

En definitiva, los fondos perfilados de Mutuactivos representan una solución eficaz para quienes desean sacar partido a sus ahorros sin complicaciones. En un entorno en el que la planificación financiera es más importante que nunca, contar con una herramienta flexible y bien gestionada marca la diferencia.