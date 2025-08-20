Mutuactivos potencia sus canales digitales para facilitar las gestiones a sus clientes

En un entorno cada vez más digitalizado y global, Mutuactivos ha reforzado su apuesta por la tecnología para ofrecer a sus clientes una experiencia más ágil, intuitiva y completa. La gestora del Grupo Mutua Madrileña ha consolidado un ecosistema digital que permite a los usuarios gestionar sus inversiones de forma sencilla, segura y desde cualquier lugar, ya sea a través de su página web o de su aplicación móvil para iOS y Android.

Durante 2024, más de 25.000 clientes accedieron a su área privada en la web de Mutuactivos para consultar la evolución de sus inversiones o realizar operaciones.

A esta cifra se suman los cerca de 17.000 usuarios que utilizaron la app móvil con los mismos fines. Estos datos reflejan una tendencia clara: los clientes valoran cada vez más la autonomía y la inmediatez que ofrecen los canales digitales.

La plataforma digital de Mutuactivos permite consultar en tiempo real la evolución de todas las inversiones, con un desglose detallado de la rentabilidad por producto, ya sean fondos de inversión, carteras gestionadas, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Además, los usuarios pueden visualizar gráficos interactivos que muestran el comportamiento histórico de sus activos financieros desde el momento de su contratación hasta la fecha actual.

Facilidades

Pero la propuesta digital de Mutuactivos va más allá de la consulta. A través de la web y la app, los clientes pueden realizar múltiples gestiones: suscribir participaciones en fondos de inversión —tanto propios como de otras gestoras—, realizar traspasos entre fondos o hacia carteras gestionadas, y efectuar aportaciones a planes de pensiones o seguros de ahorro. Todo ello con unos pocos clics y sin necesidad de desplazamientos.

Una de las funcionalidades más recientes incorporadas a la plataforma es la posibilidad de actualizar el test de idoneidad de forma online. Esta herramienta permite a los clientes revisar y adaptar su perfil financiero en función de cambios en su situación personal, asegurando así que los productos contratados se ajusten siempre a sus necesidades y objetivos.

Además, desde el área privada también se puede acceder a las fichas detalladas de los productos contratados y al blog informativo de Mutuactivos, donde se publican artículos sobre actualidad económica, productos financieros y formación en inversión.

Este espacio se ha convertido en una fuente de referencia para quienes desean estar al día y tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.

Con esta estrategia digital, Mutuactivos no solo responde a las nuevas demandas de los inversores, sino que refuerza su compromiso con la transparencia, la accesibilidad y la excelencia en el servicio.