Los socios de Lanai Ventures reorganizan sus inversiones en la nueva gestora Ohana Capital

Lanai Ventures, la comunidad de fondos de capital privado y business angels en tecnologías que lideren el cambio, se hace mayor al contar con su propia entidad. Los socios Jeroen Merchiers, Rubén Ferreiro, Guillermo Llibre y Diego Camilleri ultiman el lanzamiento de su propia gestora -Ohana Capital- para así dar el siguiente salto en su plan estratégico.

El equipo de Lanai invierte en emprendedores y compañías que están en fase presemilla, con tickets desde los 150.000 hasta los 500.000 euros, con posibilidad de seguir en rondas posteriores con tickets de hasta 1,5 millones de euros.

Varios de sus fundadores invirtieron a título personal en las primeras rondas de Cabify o Glovo, lo que les proporcionó mucha ascendencia en la comunidad inversora.

Con una cartera de más de 50 participadas, a través de sus tres primeros fondos acumulan participaciones en startups como Trioteca, Payflow, Embat, Miss Tipsi, Hoop Carpool, Bcas o Great Little People.

Y han realizado desinversiones totales o parciales en empresas famosas como Cobee, Flanks, Oposita Test, Buo o Wiz Music. Entre todas ellas, generan más de 1.000 millones de euros en ingresos, han levantado más de 2.000 millones de capital y dan empleo a unas 15.000 personas.

En su tercer fondo, con capacidad para 20 millones de euros, ya hizo un primer cierre de 10 millones con compromisos extra de 5 millones, hasta un total de 15 millones de euros. Además, Fond-ICO le abrió una línea de hasta 25 millones adicionales a su libre disposición.

Sus responsables han fundado, además, seis compañías (Viko, Groupalia, Gymforless, Housell, Zazume y Yaba) que generan ingresos anuales de más de 100 millones de euros y emplean a más de 500 personas.

Proyecto para varias décadas

En su nueva gestora Ohana Capital SGEIC, que está pendiente de inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las próximas semanas, Camilleri hace de presidente y los cuatro socios actúan como consejeros delegados solidarios.

Su primer fondo regulado llegó en 2023 y para ello utilizaron el paraguas de Alaluz Capital. En adelante, podrán reorganizar sus inversiones actuales y lanzar sus próximos fondos bajo su propia entidad, Ohana Capital.

"Lanai es un proyecto a 20 años vista, así que éste es un paso lógico para construir la estructura a largo plazo necesaria para este horizonte temporal y los futuros fondos que pueda haber", aseveran sus socios.