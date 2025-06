Actyus (Andbank) lanza un fondo de 50 millones para tomar posiciones en pymes de EEUU y Europa

Actyus Private Equity, la gestora de capital riesgo de Andbank, ha lanzado un fondo con capacidad para 50 millones de euros y que tomará posiciones en pymes de Estados Unidos y Europa.

Su nuevo fondo Actyus Co-Invest Fund FCR invertirá de forma directa en compañías "con retornos atractivos y valoraciones alineadas con el mercado". Priorizará el segmento de empresas pequeñas y medianas (low-mid market), con tickets de inversión flexibles.

El vehículo tendrá un enfoque geográfico abierto, invirtiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, "en función de las mejores oportunidades disponibles", subrayan desde la entidad.

Actyus Co-Invest Fund tiene como objetivo alcanzar un retorno neto de entre el 14 y el 16% de TIR y un múltiplo de 1,8 veces sobre el capital invertido.

La duración inicial del fondo será de ocho años, ya de por sí un plazo superior a los habituales en el capital riesgo, y además podrá ampliarse en cuatro periodos sucesivos de un año cada uno, hasta los doce años.

En líneas generales, el fondo va dirigido a inversores profesionales e institucionales, con un importe mínimo de entrada de 100.000 euros.

No obstante, y de acuerdo a la nueva normativa, los inversores minoristas con 10.000 euros también podrán meter su dinero, siempre y cuando exista una recomendación personalizada de inversión por parte de un intermediario que les preste el servicio de asesoramiento, y si esta inversión no representa a su vez más del 10% de su patrimonio cuando éste no supere los 500.000 euros.

La gestora de activos alternativos de Andbank, liderada por Pablo García Montañés, complementa así su oferta actual de productos, con estrategias de inversión en fintech, venture debt, inmobiliario (que hace junto a Urbanitae), secundarios, venture capital, deporte y entretenimiento.