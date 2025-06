Kfund despliega capital en las startups de gestión empresarial Abacum y espacio Look Up

Kfund sigue desplegando capital en startups internacionales con gran potencial de crecimiento. El fondo español ha participado en la ronda de 60 millones de dólares (52,5 millones de euros) de Abacum, así como en la ronda de 50 millones de euros de Look Up.

Abacum, la empresa de software de planificación empresarial fundada por Julio Martínez y Jorge Lluch, ha anunciado que ha cerrado una ronda serie B de 60 millones de dólares liderada por Scale Venture Partners, con sede en San Francisco.

La inyección también ha contado con una fuerte participación del fondo global de capital riesgo Cathay Innovation, y con el respaldo renovado de inversores actuales como Y Combinator, Creandum, Kfund y Atomico, que han vuelto a apostar por esta empresa tecnológica enfocada en el "Office of the CFO".

Abacum es utilizada por cientos de empresas medianas para impulsar un crecimiento eficiente y su rendimiento, incluyendo líderes del sector como Strava, Aiven, JG Wentworth y Mastercam.

Fundada en Barcelona pero con sede en Nueva York y oficinas en Londres, Abacum utilizará esta financiación para seguir impulsando su rápida expansión en EEUU, de donde ya procede más del 50% de sus ingresos. También le permitirá acelerar la próxima fase de innovación del producto, con IA multiagente, un motor de modelado o una capa de datos robusta.

Por otro lado, Kfund se ha sumado a la ronda de 50 millones de euros de Look Up para revolucionar la gestión del tráfico espacial. Esta ronda de financiación incluye capital, deuda bancaria y subvenciones públicas.

El fondo británico ETF Partners ha liderado la ronda específica de capital de 24 millones, donde le ha acompañado Kfund a través de su fondo de early growth Leadwind. Igualmente, MIG Capital (Alemania), Karista (Francia) y Expansion (Francia) han reafirmado su apoyo tras participar en la ronda semilla de 2023.

Del mismo modo, Look Up ha recibido 15 millones en financiación no dilutiva por parte de la Unión Europea para respaldar el despliegue de dos radares en la Polinesia Francesa. Varias entidades bancarias también han contribuido a la operación a través de deuda, lo que eleva la financiación total a casi 50 millones de euros.

Esta financiación consolida la ambición europea de la compañía, que aspira a ofrecer una solución integral para la seguridad y operaciones espaciales.

Los fundadores de Look Up son Michel Friedling, exgeneral de la Fuerza Aérea y del Espacio de Francia y primer comandante del Mando Espacial Francés, y el español Juan Carlos Dolado Pérez, exjefe de vigilancia espacial del CNES.

Con esta inversión, la compañía ampliará su red de radares Sorasys, acelerará su expansión internacional y podrá desarrollar servicios avanzados de gestión del tráfico espacial y operaciones espaciales como servicio, dirigidos a actores públicos y privados.