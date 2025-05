Los inversores eligen las carteras de fondos de Mutuactivos, que crecen un 20% en el primer trimestre

Que las decisiones las tomen los expertos es una máxima que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. Por eso, en el complejo mundo de las inversiones, cada vez más ahorradores eligen dejar las decisiones de inversión en manos de expertos a través de carteras de fondos de inversión.

También conocidas como carteras de gestión discrecional o gestión delegada, es un producto cada vez más demandado y cuyo funcionamiento es relativamente sencillo: los gestores eligen los mejores fondos de inversión para componer las carteras y van variando su peso sobre el total en función de las condiciones de mercado.

De esta forma, el partícipe delega en ellos la toma de decisiones para poder aprovechar las oportunidades que surjan o proteger los ahorros en caso necesario.

En la industria, una de las entidades que está experimentando un crecimiento destacado es Mutuactivos: solo en el primer trimestre del año ha incrementado el patrimonio gestionado en este tipo de productos un 22,62%.

La gestora de activos de Mutua Madrileña administraba 752 millones de euros en sus carteras de gestión discrecional, hasta finales de marzo, frente a los 614 millones registrados a cierre de 2024. Se trata de uno de los crecimientos más relevantes entre las grandes gestoras españolas.

Este crecimiento no solo refleja la confianza de los inversores en la gestión profesional de Mutuactivos, sino también la capacidad de la firma para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado.

La diversificación y la personalización de las carteras permiten a los inversores alcanzar sus objetivos financieros de manera más efectiva, gestionando el riesgo y maximizando las oportunidades de rentabilidad.

Mutuactivos y sus carteras modelo

Mutuactivos AV comercializa seis carteras modelo de fondos diferentes, adaptadas a distintos perfiles de riesgo. Todas ellas son gestionadas por su equipo de Inversiones, liderado por Emilio Ortiz, quien se encarga de monitorizar y ajustar las inversiones en función de las condiciones del mercado.

En concreto, las Carteras Mutuactivos 20, 45, 70 y 100 invierten exclusivamente en fondos de inversión y se diferencian por el peso de renta variable en cada perfil.

La Cartera Mutuactivos 20 está orientada a inversores de perfil moderado, con un nivel de riesgo de 2 en una escala de 1 a 7. El objetivo de neutralidad en la inversión en renta variable es del 20%. La Cartera Mutuactivos 45 está destinada a inversores de perfil dinámico y presenta un nivel de riesgo de 3 en una escala de 1 a 7. El objetivo de neutralidad en la inversión en renta variable es del 45%. La Cartera Mutuactivos 70 está diseñada para inversores de perfil agresivo, con un nivel de riesgo de 3 en una escala de 1 a 7. Esta cartera muestra mayor volatilidad que la anterior y puede alcanzar un peso en renta variable del 70%. La Cartera Mutuactivos 100 tiene el mayor nivel de riesgo y está dirigida a inversores de perfil agresivo y muy agresivo. Presenta un nivel de riesgo de 4 en una escala de 1 a 7, con el objetivo de neutralidad en la inversión en renta variable del 100%.

Además, existen dos perfiles centrados en renta fija: la Cartera Mutuactivos Renta Fija está orientada a inversores conservadores con un objetivo de rentabilidad no garantizada de batir el Euríbor semanal en el plazo de un año; y la Cartera Mutuactivos Renta Fija Plus, dirigida a inversores con un horizonte de inversión de tres años y un objetivo de rentabilidad no garantizada del Euríbor semanal más un 1% adicional en un plazo de tres años.

El servicio de gestión discrecional de carteras de Mutuactivos AV se puede contratar con una inversión mínima de 10.000 euros.