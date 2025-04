Iván Martín (Magallanes) admite que su fondo europeo podría ganar hasta siete puntos menos por los aranceles

Iván Martín, socio y director de Inversiones de Magallanes Value Investors, ha reconocido en su última carta a inversores que, de los tres fondos que gestiona la firma, el Magallanes European Equity es el que más puede sufrir los efectos de los nuevos aranceles impuestos por la Administración Trump en Estados Unidos.

Como hiciera al irrumpir la pandemia de Covid-19, el equipo de analistas de Magallanes ha dividido a las empresas invertidas en sus carteras en tres grupos: afectadas (aquellas que venden en EEUU, pero no producen allí), potencialmente afectadas (las que producen en EEUU) y no afectadas (aquellas que no venden directamente en EEUU o lo hacen de manera marginal).

Tras un análisis preliminar, "sólo el fondo European presenta una exposición relevante a compañías directamente afectadas por los aranceles", circunscribe Martín en su misiva.

Según sus cálculos, en el fondo Magallanes European Equity alrededor de una docena de empresas presenta "cierto riesgo potencial" debido a los aranceles, en caso de que se implementaran tal cual y de forma indefinida. Aunque no delata de cuáles se trata.

Este riesgo potencial resultaría en un ajuste en el potencial de revalorización actual del fondo, que es del +97%, "reduciéndolo a, aproximadamente, un +90%". "Esto implicaría una pérdida teórica de valor intrínseco del fondo de tan sólo un -3,5%", admite Martín.

Con todo, intenta tranquilizar a los clientes de sus fondos al decirles que, "a diferencia de la pandemia de Covid-19, cuyos posibles futuros escenarios podían incorporarse en función de la reapertura de mercados, la aparición de vacunas, etc, el efecto de los aranceles aún no se ha materializado. Además, en caso de que se implementen, no sabemos con qué intensidad ni duración". Por lo tanto, "el potencial de revalorización de la cartera sigue siendo, por ahora, del +97%".

Aunque es uno de los mejores fondos de la categoría de renta variable europea, el Magallanes European Equity pierde casi un 7,9% en lo que llevamos de año, afectado por la incertidumbre mundial de la guerra comercial, y ahonda en una racha negativa, dado que en 2024 retrocedió más de un 1,9%.

Tranquilidad relativa

En el caso de sus otros fondos, Magallanes Iberian Equity y Magallanes Microcaps Europe, cree que el potencial de subida sigue siendo el mismo (+65% y +90%, respectivamente) y que los aranceles les son más tangenciales.

"Estos cálculos están basados en hipótesis aún no verificadas, pero creemos que es un buen ejercicio para estimar el riesgo potencial de los fondos. Teniendo en cuenta los sólidos balances de las compañías y valoraciones inferiores a nueve veces beneficio, nos sentimos tranquilos frente a la incertidumbre de estos días", pone como contrapunto Martín.