Las apuestas de Mutuactivos en bolsa: Merlin, Repsol, Acciona Energía, Microsoft y ASML

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, cree que 2025 será un buen año para las inversiones, en el que espera obtener resultados atractivos para sus clientes. Así lo expresó Luis Ussía, presidente y consejero delegado de la entidad, en la Conferencia Anual de Inversores que celebraron hace unos días. “En un escenario marcado por la expectativa de nuevas bajadas de tipos, vemos oportunidades tanto en renta fija como en renta variable”, comentó.

La bolsa es uno de los mercados, en particular, en el que estiman que se pueden conseguir ganancias atractivas. En este sentido, Ángel Fresnillo, director de Renta Variable, destacó el contexto de máximos en el que se encuentra el mercado americano, en contraste con el europeo que tiene actualmente valoraciones más atractivas. “El Eurostoxx 50 presenta un PER de 15,1 veces, frente al PER de 25 veces del S&P 500”, comentó.

En cuanto a sectores que les gustan, Fresnillo destacó varios. “Vemos que existen buenas oportunidades en utilities, en el ámbito de la transición energética, el sector inmobiliario y en empresas vinculadas a consumo y a la Inteligencia Artificial, entre otros. Nos gustan compañías como Red Eléctrica, National Grid, Acciona Energía, Colonial, Merlin, Microsoft, ASML… También consideramos que hay empresas cíclicas atractivas por valoración, como Repsol, Tubacex, Brembo o Atalaya Mining”, apuntó.

Por su parte, Gabriel Pañeda, director de Renta Fija, comentó que mantienen también una visión positiva respecto a este segmento de inversión, que siguen considerando interesante en este ejercicio. “Teniendo en cuenta las expectativas de inflación, los retornos seguirán siendo atractivos”, señaló. “En todo caso, en los últimos meses, dada la normalización que hemos visto en el mercado, hemos reducido la exposición a deuda privada y a activos subordinados y hemos aumentado la liquidez de nuestras carteras. La aprovecharemos para tomar de nuevo posiciones ante nuevas oportunidades que puedan surgir”, añadió.

Contexto positivo

Emilio Ortiz, director de Inversiones, hizo un repaso de la situación macroeconómica actual, marcada por unas expectativas de crecimiento favorables a nivel mundial y por el estado de la inflación, bajo control.

“Según las previsiones del FMI, la economía crecerá en 2025 un 3,3% a nivel global, con gran impulso de los países emergentes. Las economías desarrolladas se expandirán a un ritmo menor: del 1,9% y con cierta divergencia entre Estados Unidos, para la que se espera un PIB del 2,7%, y la zona euro, del 1%”, explicó. “La inflación, por su parte, está controlada, lo que favorece que se produzcan nuevas bajadas en los tipos de interés. En la eurozona, por ejemplo, las expectativas de inflación a medio plazo se mantienen estables, en niveles del 2%, en línea con el objetivo de inflación a largo plazo del BCE”, manifestó.

Por último, Pedro Pablo García, director de Asset Allocation, comentó que la normalización de los tipos de interés mejora mucho las expectativas de rentabilidad a medio plazo. Igualmente, recordó que “a largo plazo, los rendimientos son mayores cuanto mayor es el riesgo asumido”.

“En los últimos tres años, hemos podido ver cómo ha crecido la expectativa de rentabilidad de numerosos activos, tanto de renta fija como de renta variable, como es el caso de la renta fija de alta y baja calidad, la deuda privada, la bolsa europea o el private equity”, afirmó.