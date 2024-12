Los 12 banqueros que dejaron Banca March por UBS en 2017 le ganan la demanda por competencia desleal

Nuevo revés judicial para Banca March. El grupo balear, que en 2022 ya perdió una demanda contra Diaphanum en la que acusaba a parte de su equipo de competencia desleal, ha vuelto a sufrir sentencia en su contra. En 2017, una docena de banqueros privados y gestores de inversiones también abandonaron la entidad para recalar en el suizo UBS, motivo por el cual en 2018 March interpuso una demanda muy similar a la de Diaphanum.

Ahora el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha resulto en contra de Banca March. Ha desestimado la demanda “en su totalidad” y la sentencia impone las costas del procedimiento a la parte demandante, “al no haberse acreditado los actos de competencia desleal alegados”.

“La resolución se ajusta a precedentes jurisprudenciales en casos similares [el de Diaphanum], reafirmando que el movimiento de empleados entre competidores es legítimo siempre que no se vulneren deberes contractuales o normas de mercado”, reza el documento legal, a cuyo resumen ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Los 12 banqueros y gestores demandados eran Alejandro Vidal, Rafael Baselga de la Vega, Juan Orbe, Diego Calvo, Isabel Oraá, Javier San Pío, Carlos Domínguez, Eva Padilla, Silvia González, Andrés Calderón, Pedro Sagastizabal y Teresa Ortiz de Zárate.

Con el paso de los años, algunos de ellos dejaron el grupo helvético para marcharse a entidades competidoras como Deutsche Bank, Bankinter, Alantra WM o J. Safra Sarasin. Otros se integraron en Singular Bank tras vender el suizo su negocio local de gestión patrimonial al banco que dirige Javier Marín.

Cabe recordar que Banca March alegaba actos contrarios a la buena fe, inducción a la terminación de contratos laborales, aprovechamiento de infracción contractual ajena y denigración.

Entre otros aspectos, la sentencia argumenta que no se acreditó que UBS hubiera inducido activamente a los empleados a abandonar sus puestos y que la decisión de los empleados se motivó por cambios en las condiciones laborales y el descontento interno; que ciertos datos se compartieron, pero que no se produjo un aprovechamiento desleal ni se causó un perjuicio significativo, o que ciertos comentarios negativos sobre la demandante, aunque inadecuados, no se realizaron en un contexto público o con finalidad competitiva. Por ello, no constituyen actos de denigración desleal.

March interpondrá recurso

La sentencia resalta que la salida de empleados y su incorporación a una entidad competidora, por sí sola, no vulnera las normas de competencia desleal, salvo que se demuestren circunstancias excepcionales como engaño o aprovechamiento ilícito, lo cual no ocurrió en este caso.

“Banca March va a seguir jurídicamente hasta el final para defender lo que la entidad entiende han sido actos ilícitos que no deben quedar impunes. Por lo tanto, interpondrá recurso contra la sentencia. Banca March interpuso demandas contra UBS, contra Hugo Aramburu (antiguo responsable de Banca Patrimonial de Banca March y de la adquisición de Consulnor) y contra la sociedad Diaphanum por lo que creemos que constituyen claros casos de competencia desleal. La presentación del recurso responde a la obligación que tiene Banca March con la sociedad, con sus clientes, sus empleados y sus accionistas”, aseveran desde el grupo bancario español.