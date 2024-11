El exjefe de banca privada en Citi, Fernando López, arrastra a Rafael Orteso a su nuevo 'multifamily office' Panghea

Fernando López Muñoz, quien durante muchos años fue el jefe de banca privada de Citi en el sur de Europa y después en Latinoamérica, ultima el lanzamiento de su propio multifamily office para grandes fortunas: Panghea Capital Partners Europe.

El banquero español, que llegó a gestionar una de las mayores carteras del sector y es muy conocido por tener como cliente a Amancio Ortega, fundador y expresidente de Inditex, en un primer momento se está rodeando de profesionales venidos de su antigua casa que le ayudan a conformar la nueva etapa.

El fichaje más relevante que ha realizado hasta la fecha -de entre los pocos que se conocen- es el de Rafael Orteso, que llevaba más de 27 años en Citi y del que era su responsable de Seguros y Planificación Patrimonial. Orteso ocupa el puesto de general manager en Panghea.

López Muñoz también ha tirado de una exbanquera del grupo norteamericano, como es Emma Ahedo, que en su última etapa coordinó el negocio de banca privada de Citi en España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes financieras, López Muñoz ha creado un multifamily office con una agencia de seguros vinculada. Citi nunca abrió sicavs en España, por lo que a sus altos patrimonios los gestionaba a través de seguros unit linked. De ahí que, circunstancialmente, ahora necesite de esta agencia para el trasvase de aquellos clientes que quieran empezar a trabajar con Panghea.

Pero no sólo de Citi ha pescado López Muñoz. También ha incorporado a Joaquín de Muller Heusch, ex de Lombard International Group, como responsable de Servicios de Seguros, y a Juan Silva Sarasola como analista, cuyo último desempeño fue en Greenhill & Co.

López Muñoz llegó a Citi en 2004 como responsable del negocio de banca privada en España y Portugal. Luego le añadieron Italia y el resto de mercados del sur de Europa. En 2021, sin embargo, fue reubicado de Madrid a Miami como responsable de banca privada en Latinoamérica, cargo que ocupó hasta finales de 2023.

Más de 25 millones

Panghea intentará competir en el mismo segmento en el que lo hace Citi, con clientes institucionales y grupos familiares por encima de los 25 millones de dólares, y con mucho foco en el asesoramiento independiente y los activos alternativos privados. Incluso, aspira a elevarse hasta el disputado segmento de los milmillonarios.

Varias fuentes de las consultadas aseguran que López Muñoz cuenta con capital americano que respalda su proyecto, el cual tendrá presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Para ello está recabando ejecutivos y gestores patrimoniales de muy alto perfil internacional.