La gestora de alternativos donde participa Marc Murtra echa a andar con ex de Trea y Alantra

CAAN Alternative Asset Management, la gestora barcelonesa de activos alternativos fundada por familiares y exdirectivos de Montebalito y Metagestión y que apoya como consejero Marc Murtra, presidente de Indra, echa a andar con perfiles sénior con experiencia en entidades como Trea AM o Alantra.

La firma aspira a convertirse en "la plataforma de inversión y el hub de referencia para las estrategias alternativas y de retorno absoluto", según su descripción corporativa.

Como publicó este periódico, los accionistas mayoritarios de la firma son Ana Belén Barreras, hija del fundador de la promotora inmobiliaria Montebalito (José Alberto Barreras), quien controla un 44,9%; la sociedad de Carlos Flores (anterior CEO de Metagestión), Pas Normale Corporation SL, con un 22,21%, y Metambiente (filial del Grupo Meridional, bajo el que están los anteriores), con un 12,86%.

Barreras padre también forma parte del consejo, así como Murtra, que además de presidir Indra, también es consejero independiente de Ebro Foods, consejero de ITP Aero y patrono de la Fundación 'la Caixa'.

Flores, CEO de la nueva gestora y ex de casas como Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, ICBC Standard Bank o StormHarbour, ha cofundado CAAN Alternative AM junto a Rohit Gadkar, que hace de director de Inversiones.

Gadkar trabajó para BlackRock, Salomon Brothers-Citigroup, Greylock Capital Management, Goldman Sachs o Bear Stearns. Si bien su rol más conocido en España fue como responsable de Mercados Emergentes en Trea AM de 2009 a 2017. También es inversor y asesor de Arbor Fintech.

En el equipo fundacional también está Alex Liddle como jefe de Ventas y Marketing. Los últimos tres años ha sido el director de Desarrollo de Negocio de Alantra y en el pasado estuvo en entidades como Russell Investments, Standard Life o Aviva Investors.

De Barcelona a Luxemburgo

Otro miembro destacado es Armando Mateo, director financiero procedente de Metagestión, donde fue responsable de Activos Alternativos. En sus inicios pasó por Be-Spoke Capital, Eurohispana de Abogados o Arcana Advisory.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, CAAN Alternative AM sale al mercado bajo la órbita de Metagestión, pero a medio plazo se independizará y funcionará autónomamente. La gestora tendrá presencia en Barcelona, Madrid y Luxemburgo.