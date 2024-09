Carlos Tusquets y Lovell Minnick reclaman 20 millones a Beka por echarse atrás en la compra de Trea

Carlos Tusquets, Antonio Muñoz-Suñe y el fondo norteamericano Lovell Minnick han demandado a Beka por no ejecutar en tiempo y forma la compra de Trea Asset Management. Le demandan, a título personal como los accionistas de Trea en ese momento y no a nivel institucional, una cantidad próxima a 20 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

La demanda ha sido admitida a trámite en un juzgado de lo Mercantil de Madrid, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia. Los socios de Trea AM en aquel momento -puesto que Lovell Minnick hoy ya no lo es- defienden que la firma no pudo avanzar en su plan de negocio con lanzamientos de nuevos fondos o contrataciones de profesionales ni tampoco pudo negociar su venta a otras entidades interesadas por el periodo de exclusividad que había firmado con Beka.

Incluso, siete gestores, analistas y comerciales de Trea AM abandonaron en ese tiempo la firma para enrolarse en el proyecto de la nueva gestora Anta Asset Management, de la Corporación Financiera Azuaga.

Pasado este plazo de 14 meses naturales o 12 meses hábiles (de julio de 2022 a septiembre de 2023), Beka perdió la exclusividad de la transacción y no la ejecutó argumentando que la CNMV había tardado demasiado en aprobar la operación.

Sin embargo, fuentes del mercado conocedoras señalan que los accionistas de Trea creen que Beka torpedeó el acuerdo desde dentro y que nunca quiso cerrarlo, de ahí que le reclamen esa alta cantidad, que equivaldría a un tercio del precio que se estipuló por la venta, que rondaría los 65 o 70 millones de euros. Aunque este término nunca fue oficial.

Compensación de un millón

El acuerdo de compraventa contemplaba una cláusula de desistimiento con un millón de euros de compensación para el vendedor por razones sobrevenidas o justificadas objetivamente. Sin embargo, estas fuentes afirman que tal cantidad no fue abonada a los socios de Trea AM por parte de Beka. Desde las entidades no han hecho comentarios.

Tras ese fiasco, el equipo directivo de Trea AM recompró el 30% de la gestora que estaba en manos de Lovell Minnick apoyándose en dos family offices españoles. Tusquets, Muñoz-Suñe y otros directivos ahora controlan el 90% de Trea AM, y el 10% restante estos family offices.

Tresmares Capital facilitó parte de la financiación necesaria para abordar esta recompra de acciones.