Pimco destaca a Madrid como uno de los destinos prioritarios para establecer centros de datos

Los centros de datos son, sin duda, el activo inmobiliario de moda. Más que la vivienda, la logística o las oficinas. Y, dentro del contexto que viven los centros de datos, Madrid es una de las ciudades favoritas de la gestora Pimco para absorber buena parte de la demanda de la que goza el sector.

Así lo señala la gestora norteamericana en el informe ‘Powering the future: The strategic role of data centres in the AI evolution in Europe’.

Según Kirill Zavodov, gestor de Pimco y autor del informe, se está produciendo una deslocalización de los centros de datos de Estados Unidos a Europa, y las limitaciones en la transmisión de energía están restringiendo cada vez más la posibilidad de ampliar la capacidad en los mercados de centros de datos tier 1 -a menudo denominados FLAPD: Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín- a corto plazo.

Estas limitaciones ya están llevando a algunos hiperescaladores a desplazarse estratégicamente de los mercados tier 1 a los mercados tier 2 y 3 -como Madrid, Milán y Berlín-, que pueden tener menos restricciones energéticas y a menudo un buen acceso a la energía renovable.

Los hiperescaladores son centros de datos a gran escala que se especializan en ofrecer cantidades masivas de potencia informática y capacidad de almacenamiento a organizaciones de todo el mundo. O, dicho de otra forma, son grandes centros de datos que impulsan a los mejores proveedores de nube. Los más famosos son Amazon Web Services, Google y Microsoft.

Los mercados europeos tier 2 y 3 a los que se refiere Pimco también ofrecen los beneficios adicionales de reducir la latencia, así como abordar las consideraciones de soberanía digital de sus clientes finales y, por lo tanto, “se espera que superen a los mercados de nivel 1 en el horizonte secular”.

Además, y en parte empujados por el reciente impulso de la Unión Europea como parte de su estrategia de la década digital, se observa un fuerte apoyo inversor de los gobiernos locales y los municipios para llevar centros de datos a los mercados de nivel 2 y 3, ya que ven la importancia de respaldar la infraestructura digital crítica.

Google, Microsoft o IBM

Desde Pimco buscan favorecer estos mercados -comprando terrenos para levantar proyectos o centros ya operativos-, por lo que Madrid podría convertirse en un lugar idóneo para el desarrollo de centros de datos. “El énfasis aquí es centrarse en ubicaciones con menor latencia y desarrollos de campus escalables que puedan adaptarse a las crecientes cargas de trabajo de la inteligencia artificial”, concreta Zavodov.

Lo cierto es que España se está convirtiendo en una pieza fundamental para la digitalización del sur de Europa. Y Madrid está pujando fuertemente por ser el principal hub de la región. Ya ha logrado atraer a Google, Microsoft o IBM. En 2023, y pese al avance de Barcelona o Aragón, la capital española representaba un 61% de la oferta nacional.

Spain DC, la asociación española de data centers, prevé que los 160 MW instalados en nuestro país se multiplicarán por seis para 2026, superando en esa fecha los 600 MW. Y eso permitirá a España acercarse al nivel de los mercados FLAPD.