JPMorgan cree que el rally bursátil se mantendrá hasta el verano de 2025 pese al ruido electoral en Francia y EEUU

“Una economía sólida en un mundo frágil”. Ese es el título que lleva el informe de perspectivas de inversión de JPMorgan Banca Privada para la segunda mitad del año, un axioma en virtud del cual su director de Inversiones en España, Luis Artero, pronostica que “el rally actual de las bolsas se mantendrá vigente con nuevos máximos hasta finales de 2024 o, incluso, mediados de 2025”.

El pronóstico del banco estadounidense es que, a doce meses vista, el EuroStoxx 50 llegue hasta niveles de 5.500 o 5.600 puntos, lo que supondría una revalorización del 13% para el selectivo continental con respecto a la cota actual. Por su parte, el S&P 500 subiría hasta los 5.700 o 5.800 enteros, con un potencial alcista del 6% hasta junio del próximo año.

JPMorgan Banca Privada justifica sus pronósticos tan optimistas en base a tres tendencias de largo plazo: una economía fuerte que sustentará el rally de las bolsas; unos tipos de interés “altos por más tiempo, pero no para siempre”, y una inteligencia artificial (IA) que no ha hecho más que empezar su recorrido y que tendrá un “impacto masivo” en todos los sectores empresariales.

Artero cree que la inflación norteamericana se estabilizará en el rango del 2% al 3%, y en esos niveles de incrementos de precios “la correlación negativa entre bonos y bolsa suele funcionar”. Esto es, cuando la bolsa cae, los bonos hacen de colchón. Y viceversa. Su escenario central para los cuatro próximos trimestres es que las acciones sigan su camino ascendente, mientras que una cesta de renta fija corporativa con algunos bonos públicos dará retornos en torno al 4%.

“Estados Unidos debería continuar en la senda deflacionista. Les queda por doblegar la inflación de vivienda y de salarios. En todo caso”, puntualiza el jefe de las inversiones de la banca privada de JPMorgan en España, “la Fed considera que aumentos de salarios por debajo del 4% no es inflacionista”.

En cuanto al Viejo Continente, y pese a la incertidumbre generada por las próximas elecciones legislativas convocadas por Macron en Francia como reacción a la aplastante victoria de Le Pen en las elecciones europeas, Artero opina que “no es momento para infraponderar Europa”. “El ruido político te abre oportunidades tácticas para construir posiciones en Europa con motivo de las elecciones”, confía el experto.

Desde JPMorgan Banca Privada valoran muy positivamente la mejora de los fundamentales en la zona euro y se sienten “muy cómodos” con las crecientes recompras de acciones por parte de las cotizadas europeas.

Nvidia aguantará el envite

Y en EEUU las elecciones presidenciales de noviembre tampoco rasgarán al mercado. Los análisis históricos de JPMorgan concluyen que los parqués americanos se han comportado igual de bien tanto con gobiernos republicanos como demócratas.

No obstante, la única apreciación que hace Artero es que, si bien la pujanza de las bolsas no se resquebrajará en los próximos meses, “la subida no será lineal, por el medio habrá volatilidad y pequeñas caídas”.

Sobre la IA y su repercusión en la bolsa a ambos lados del Atlántico, el banco de inversión vaticina que añadirá unos siete billones de dólares adicionales al PIB de EEUU en los próximos 20 años y una ganancia de productividad del 18%.

Y en el particular de Nvidia, sobre la que muchos analistas ya temen una corrección por el sobrecalentamiento de su acción, Artero se muestra confiado de su fortaleza bursátil: “Nvidia corregirá si sus ventas caen. Sus múltiplos no han subido, no está cara. Lo que ha subido son sus ingresos por ventas”.