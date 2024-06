Citi dejará de ofrecer en España el traspaso fiscal entre fondos el 28 de junio

Citi rompe la baraja fiscal de los fondos de inversión en España. El banco estadounidense dejará de ofrecer el histórico traspaso fiscal entre fondos a sus clientes de banca privada el 28 de junio. Una decisión que se enmarca en la reestructuración corporativa que está llevando a cabo el grupo estadounidense a nivel global y los rumores de recorte de personal que afectan a nuestro país.

España se había constituido históricamente como una excepción fiscal en el panorama inversor internacional. Los traspasos entre fondos no tienen efectos fiscales en IRPF para el inversor: las plusvalías no tributan -ni las minusvalías se deducen- mientras no se produzca el reembolso definitivo. Cuando llega ese momento, que puede tardar años, se tributa al marginal de una sola vez. Citi no ha hecho comentarios al respecto.

Este régimen fiscal de diferimiento se aplica a los fondos de inversión españoles y a los constituidos en otros países comunitarios registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el pasaporte europeo UCITS. Por el contrario, no se aplica a los fondos de inversión cotizados (ETF) en España.

La excepción española ha hecho que las gestoras internacionales vean a nuestro país como un maná para su negocio. Los fondos mueven en España un total de 613.200 millones de euros en activos bajo gestión, volumen del cual un 43% procede de las gestoras extranjeras, con datos de Inverco a cierre de 2023.

Fuentes del mercado consultadas por este periódico achacan a una reducción de costes por parte de Citi esta decisión tan polémica en España. En adelante, sus clientes de banca privada tendrán que tributar cada vez que quieran salir de un fondo y esto podría suponer la mudanza de clientes a bancos rivales que sí lo ofrecen, que son la mayoría. Estas fuentes alegan que el sistema de traspasos fiscales lleva aparejados muchos gastos de tecnología y personal administrativo y de operaciones, y es por ese lado donde el banco americano quiere empezar a meter la tijera.

"Poca demanda" entre los ultrarricos

Citi maneja del entorno de 4.000 millones de euros en banca privada de sus clientes españoles. El patrimonio mínimo de sus clientes empieza en los 10 millones de dólares (9,3 millones de euros), aunque su cliente tipo tiene unos 100 millones de dólares (93,4 millones de euros), dado que está orientado a grandes family offices, corporativos del Ibex 35 y ultrarricos.

Sin embargo, otras fuentes financieras próximas a Citi defienden que el servicio se dejará de ofrecer porque “no aporta valor” a los clientes del grupo -entre los más sofisticados del sector- y es “muy poco demandado”.

Si bien reconocen que el sistema español de traspasos fiscales entre fondos de inversión puede ser muy útil para inversores minoristas, de banca personal o el segmento más bajo de banca privada, y recuerdan que si un cliente quisiera operar bajo dicho régimen fiscal porque así se lo recomienda su equipo de asesores, “es algo que se podría volver a implementar”.