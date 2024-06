Paramés renuncia al ‘sello’ de autor para los fondos de Cobas

Francisco García Paramés renunciará al ‘sello’ de autor que tienen los fondos de Cobas Asset Management desde su fundación. Esta categoría de fondos fue instaurada en España en 2015, momentos después de que Paramés y sus socios en Bestinver (Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad y Beltrán Parages, hoy en Azvalor) abandonaran la gestora de Acciona, así como hizo Iván Martín de Santander AM para fundar Magallanes Value Investors.

“Ni me jubilo, ni me retiro. Sólo queremos reflejar de una manera más clara en el folleto de los fondos cómo trabajamos en nuestro día a día”, ha matizado Paramés en su conferencia anual de inversores. “Esto es un proceso de equipo y ya no tiene sentido que los fondos lleven el apelativo ‘de autor’”, ha remarcado. El cambio se producirá “en los próximos meses, antes de finales de año”.

Algunos de los analistas que le acompañan en su equipo llevan trabajando con él década y media. Hoy día, sus ‘escuderos’ de confianza son: Iván Chvedine, Mingkun Chan, Carmen Pérez, Juan Huerta de Soto, Juan Cantus y Vicente Martín.

Dentro de su proceso inversor, si bien la generación de una idea de inversión es individual, en la decisión de inversión y en la construcción de cartera participa todo el equipo.

En la actualidad, Cobas administra 2.180 millones de euros -incluidos mandatos- de casi 27.650 partícipes.

Paramés se remanga en Singapur

Cabe recordar que el pasado enero Paramés cedió la dirección general de Cobas a Gonzalo Recarte para centrarse en la inversión de los fondos. Incluso, Paramés y su familia han estado cuatro meses viviendo en Singapur para conocer de primera mano la realidad y las fortalezas de las compañías asiáticas, que cada vez pesan más en sus vehículos.

Tras tres años consecutivos de rentabilidades positivas, el gurú español de la inversión en valor espera mantener la senda de buenos resultados en el futuro.

“Estoy contento porque volvemos a una situación más normal y al comportamiento normalizado de los fondos de años atrás”, ha dicho Paramés en referencia a su etapa en Bestinver.

El potencial de revalorización del Cobas Internacional está en el 122%, mientras que el Cobas Iberia podría subir un 102%, según sus cálculos internos.

Cartera más defensiva

Por citar varios ejemplos, de los diez valores que más han contribuido a las ganancias recientes de su fondo estrella, el Cobas Selección, el equipo de Cobas ha vendido siete de ellos (Exmar, International Petroleum, International Seaways, Gaslog, Teekay, Subsea 7 y Maire Tecnimont) y apenas se ha quedado con tres: Golar LNG, Teva y Elecnor.

Como ha puesto en contexto Paramés, la cartera de Cobas se ha vuelto más defensiva. “Después de fuertes revalorizaciones de los mercados, siempre conviene ser algo más defensivo”, ha emplazado a sus inversores.