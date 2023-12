Pau Gasol, sobre Gasol16 Ventures: “Me he inspirado en la actividad empresarial de Kobe Bryant o Magic Johnson”

Su anuncio fue uno de los más sonados en el pasado South Summit. Pau Gasol, el mejor jugador español de baloncesto de la historia, presentaba en sociedad su vehículo de inversión Gasol16 Ventures.

En pleno ecosistema emprendedor de Madrid, el exbaloncestista daba a conocer el vehículo empresarial en el que ahora agrupa sus proyectos de inversión, asesoría y alianzas empresariales en torno a cuatro verticales: deporte; salud y bienestar; emprendimiento español con proyección global; y capital privado.

Gasol, que dejó su huella en clubes como el FC Barcelona, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls o los San Antonio Spurs, entre otros, así como en la selección española, siempre ha defendido la importancia de los equipos en el mundo de las startups.

Ahora, en su nueva etapa profesional ya retirado de las canchas, intenta añadir a las empresas en las que invierte o con quien colabora el mismo valor que cuando estaba en la élite aportó a franquicias como Los Lakers, donde ganó dos anillos de la NBA y quienes el pasado marzo retiraron su mítico dorsal 16 como homenaje.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Gasol y su equipo en Gasol16 Ventures analizan cuáles han sido sus referentes a la hora de conformar el vehículo, el estado de salud financiera de los deportistas o las métricas que les exigen a las startups candidatas a ser invertidas.

De las que ya cuentan con su capital, destacan algunas como Colvin, Draftea, Idoven, Therabody, Oura Ring, Vice Golf, Vivla, Luzia o Café de Finca.

Cuando presentó Gasol16 Ventures en el South Summit 2023, no concretó la capacidad de inversión que tendría el vehículo. ¿Cuál es?

Pau Gasol, fundador y presidente de Gasol16 Ventures: Es flexible, no la hemos definido a propósito. Invertimos tickets de entre 50.000 y 250.000 euros, aproximadamente, con flexibilidad para invertir más o menos, según la oportunidad. Tenemos un dealflow bastante robusto, y si vemos oportunidades de inversión que encajan muy bien, las aprovechamos. Pero, si no es así, no invertimos. No trabajamos con un máximo anual como otros fondos de inversión.

Lo más importante es que encajen en nuestra tesis y que consideremos que podemos aportar, independientemente de que sean dos o siete al año. A día de hoy, estamos invirtiendo en menos de un 5% de las oportunidades que analizamos. Somos muy selectivos.

¿Ha tomado como ejemplo el vehículo de inversión de algún otro deportista o es una idea propia?

Pau Gasol: No me he basado en ningún vehículo en concreto. Sí que me he informado, me gusta conocer lo que hacen otras personas, no sólo deportistas. Y me he inspirado en la actividad empresarial de deportistas como Kobe Bryant o Magic Johnson. Gasol16 Ventures era la evolución natural de las inversiones que llevaba años haciendo en distintos proyectos. Quería aglutinar toda esa actividad y darle un sentido unitario, un hilo conductor.

Tras realizar varias operaciones, ¿recomienda la experiencia a otros deportistas en activo o exdeportistas?

Pau Gasol: Sí, la recomiendo, pero no a cualquier precio. Creo que para que la experiencia sea positiva, es imprescindible tener una estrategia clara, diferencial y auténtica, que encaje muy bien con la marca personal y los intereses del atleta, además de un equipo de expertos en inversión. Sólo con la combinación de esos factores se puede llegar a conseguir un resultado exitoso.

¿Está abierto a que otros deportistas coinviertan con usted o fusionar su vehículo con el de otro deportista para ganar escala?

Pau Gasol: Ya he anunciado algún proyecto conjunto con otros deportistas, como GameChangers3, a través del cual coinvertiré con SportBoost (la aceleradora de Iker Casillas) y Wayra, el estudio de innovación de Telefónica. El proyecto con Café de Finca también se anunció en una campaña con la inversión de varios deportistas al mismo tiempo, incluyendo a mi hermano Marc. Siempre estoy abierto a iniciativas similares o colaboraciones en el futuro si ayudan y todas las partes suman.

No deja de haber historias de deportistas que terminan en la ruina, pero ahora cada vez hay más deportistas que gestionan su patrimonio con ayuda de un equipo profesional, que se informan y educan más, y son más conscientes de los riesgos

A nivel personal, ¿cuál es el principal valor que aporta Pau Gasol a las startups en las que invierte o las compañías que asesora?

Pau Gasol: Me gusta involucrarme más allá de una aportación económica. Suelo elegir proyectos en los que realmente creo, con cuyo equipo comparto filosofía y valores y en los que creo que puedo aportar a través de mi experiencia en temas de asesoría, cultura de equipo, contactos o desarrollo de negocio, entre otros.

Siempre se ha dicho que los jugadores de baloncesto están más formados en finanzas personales que el resto de deportistas, que manejan mejor las fortunas que generan. ¿Cree que verdaderamente es así?

Pau Gasol: No creo que se pueda establecer esa diferenciación. Creo que en todos los deportes hay de todo. Sí que percibo una tendencia de hace unos años a esta parte: cada vez más deportistas son conscientes de que su carrera profesional es limitada y que, cuando se retiran, les queda más de la mitad de su vida. Por eso deciden formarse, y por eso cada vez hay más programas de formación para atletas, como los de la NBPA, UEFA o Harvard Business School, y más conciencia de esta situación.

No deja de haber historias de deportistas que terminan en la ruina, pero ahora cada vez hay más deportistas que gestionan su patrimonio con ayuda de un equipo profesional, que se informan y educan más, y son más conscientes de los riesgos. Cada vez hay más deportistas que quieren invertir en startups coinvertidas por los mejores fondos de capital riesgo del mundo, y eso es una buena señal.

¿Quién presenta más ideas de inversión, el equipo o Pau Gasol?

Laia Gilibets, directora de Comunicación de Gasol16 Ventures: Las propuestas de inversión llegan por distintos canales, ya sea a través de Pau o el equipo, o bien por mediación de contactos o partners. Lo cierto es que todas estas vías se complementan y nos permiten tener acceso a iniciativas con gran potencial. Además, con la creación de Gasol16 Ventures y el lanzamiento de proyectos como GameChangers3 -junto a Wayra y SportBoost-, el proyecto empresarial de Pau ha ganado visibilidad, con lo cual se ha intensificado la cantidad de propuestas que recibimos para nuestra valoración.

Apostamos por proyectos pertenecientes al ámbito de la salud, el bienestar y el deporte, ya que son sectores en los que Pau puede volcar la experiencia acumulada durante tantos años en la élite deportiva, así como su red de contactos, para ayudar a estas empresas a crecer.

¿Qué métricas le piden a una startup para poder ser invertida?

Ferran Prieto, CEO y managing director de Gasol16 Ventures: Tienen que estar generando ingresos significativos, en muchos casos por encima del millón de euros anuales, y con una trayectoria que podamos analizar, además de un plan de negocio robusto y realista. Tienen que tener inversores institucionales involucrados, estar en una seria A o posterior, y tener un equipo de primer nivel. Lo cual, a pesar de ser lo último que menciono, es sin duda lo más importante.

Y otro ingrediente clave: el valor de Pau para la empresa ha de ir más allá del dinero, hemos de ver todos muy claro qué más podemos aportar además del capital para que sea una relación realmente estratégica.

¿Cómo y cuándo realizarán las desinversiones en las compañías que tienen en cartera?

Ferran Prieto: El mundo del capital riesgo tiene unos plazos bastante claros, la mayoría de los fondos tienen una duración de unos diez años (con dos o tres años más de flexibilidad en algunos casos) para poder desinvertir, y las empresas en las que nos involucramos suelen tener de inversores institucionales a fondos que trabajan con ese horizonte. Algunas de las empresas están en fases más avanzadas, con lo que podremos comenzar a ver algunas desinversiones en los próximos dos a tres años.

¿Ven a alguna de sus empresas con posibilidades de salir a bolsa en el futuro?

Ferran Prieto: Sin duda, pero es importante entender que la mayoría de exits (o desinversiones) en el mundo del capital riesgo se producen por adquisición de la empresa por otra empresa o por un fondo de private equity, no por salida a bolsa.

¿Cómo podría hacer un pequeño ahorrador para invertir como Pau Gasol?

Pau Gasol: En las startups con buena proyección, lo que es difícil es tener acceso, porque proponen rondas muy limitadas y dejan entrar a muy pocos inversores. Suelen elegir a aquellos que puedan aportar algo especial. En muchos fondos de inversión también piden inversores acreditados, no todo el mundo puede acceder.

Por eso, el ahorrador normal que no tenga un equipo profesional detrás que busque las inversiones y las revise, lo mejor que puede hacer es hablar con la entidad financiera donde tenga sus ahorros y que le digan qué productos tiene para poder invertir en el mundo del venture capital y las startups a través de fondos de inversión profesionales. Invertir directamente en una startup puede no ser lo adecuado para estos perfiles, siempre hay que buscar asesoramiento por parte de profesionales.

