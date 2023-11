Value Tree fía su futuro a la llegada de clientes latinos, los activos privados y las inversiones sostenibles

Aunque llevan más de dos décadas en España trabajando incansablemente, ha sido en septiembre cuando le ha llegado la fama al equipo de Value Tree Wealth & Asset Management. La firma de inversión española se ha hecho con un mandato de 600 millones de euros para cogestionar la sicav luxemburguesa The Blue Global Fund, un vehículo creado en 2012 con una cartera compuesta por acciones (75%) y bonos (25%) de Estados Unidos y Europa.

Con este paso, Value Tree ha dado un salto de gigante, pasando a administrar cerca de 1.000 millones. Un nivel que pocas gestoras independientes en España han logrado hasta la fecha.

Su presidente, Eric Ollinger, habla sobre este hito en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Pero también de las otras líneas de actuación que tiene abiertas la entidad: captación de clientes latinoamericanos, fondos de capital privado o inversiones sostenibles.

¿Cómo han llegado a este mandato? ¿Les abre la puerta a otros mandatos iguales o mayores?

Efectivamente, cogestionamos The Blue Global Fund en colaboración con CapitalatWork, antigua compañía matriz de Value Tree con la que siempre hemos mantenido unas excelentes relaciones personales y profesionales. La idea de la cogestión surgió de manera natural debido a las excelentes relaciones entre las dos entidades y a la complementariedad de nuestras respectivas experiencias. Pero no es la primera experiencia de cogestión para Value Tree, teniendo en cuenta que nuestra compañía ya cogestiona una sicav española desde hace casi una década.

Por el momento, no tenemos prevista ninguna otra colaboración en gestión con CapitalatWork. Estamos encantados por esta gran oportunidad de colaboración con nuestros antiguos compañeros y centrados en aportar el máximo valor añadido posible a los inversores de la sicav.

Están empezando a captar inversores latinoamericanos. ¿Qué buscan en España?

La captación y prestación de servicios a la clientela de América Latina es un proyecto muy novedoso para Value Tree, que arrancó en 2022. Todos en el sector financiero español éramos conscientes del potencial de esta creciente clientela durante los últimos años, pero el acercamiento a ella se ha ido desarrollando de forma paulatina durante el último año. Por nuestra experiencia, diría que es una clientela que busca un gestor local con una visión patrimonial completa que pueda aportar soluciones a unas necesidades que no se limitan solamente al ámbito financiero.

A día de hoy, el peso de esta clientela en los activos gestionados por Value Tree sigue siendo todavía muy bajo, pero es un proyecto diseñado para el medio y largo plazo.

Value Tree ha reclasificado sus fondos como artículo 8 bajo la SFDR. ¿Por qué no ir un paso más allá y que sean artículo 9?

Porque consideramos que el cambio del artículo 6 al 8 representa un paso significativo, ordenado y coherente con nuestra voluntad de incorporar, tras nuestro profundo análisis financiero habitual, un análisis complementario extrafinanciero de promoción de características medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ASG). A pesar de ciertas dudas lógicas y de que el entorno legal esté todavía pendiente de algunas clarificaciones a nivel internacional, creemos que la búsqueda de una mayor rentabilidad para nuestras inversiones es compatible con la promoción de los criterios ASG.

Tras la rápida y fuerte subida de tipos de interés y con las bolsas sufriendo mucha incertidumbre y volatilidad, ¿qué le recomendaría a un inversor moderado?

En ambos lados del Atlántico, es evidente que la fuerte y rápida subida de los tipos de interés ha cambiado mucho el panorama inversor. Todos sabemos que los activos con una mayor duración son los primeros expuestos a unos tipos de interés más altos, y la renta variable está en primera línea debido a su duración infinita. Por lo tanto, según las características del inversor (perfil de riesgo, horizonte de inversión u objetivos), recomendamos una cartera equilibrada con más o menos ponderación en renta variable, sin olvidar que la renta fija ofrece ahora niveles atractivos de rentabilidad que no se habían visto durante la última década.

Si estamos de acuerdo en que la inflación seguirá bajando en 2024 y que, por lo tanto, los tipos de interés podrían volver a bajar (un poco) el año que viene, podríamos estar en un excelente momento para realizar unas buenas inversiones en renta fija con cuatro o cinco años de duración y una rentabilidad al vencimiento envidiable.

Al haber ganado tanto tamaño con este mandato, ¿pasan de estar en posición vendedora a compradora de cara a la consolidación del sector?

Honestamente, nunca hemos estado en una clara posición vendedora. Durante muchos años, hemos ignorado, de manera respetuosa, cualquier tipo de acercamiento. Después, como el sector entró en una verdadera ebullición con operaciones en todos los sentidos para captar activos bajo gestión, nos hemos acercado a este fenómeno con cierta curiosidad, pero nada más. Hoy en día, continuamos manteniendo nuestra independencia y estamos encantados de nuestro estatuto.

Mantenemos nuestra visión del negocio a largo plazo y hemos contratado últimamente a personas más jóvenes para, precisamente, asegurar un futuro prometedor a nuestra compañía. Nunca podemos decir “nunca”, por supuesto, pero cualquier operación empresarial que consideremos debería resultar en una consolidación de Value Tree, más que una mera transacción de propiedad.

¿Barajan adentrarse en el segmento de los activos alternativos privados o no cotizados?

Hasta ahora, los activos no cotizados nunca han formado parte de nuestro horizonte de inversión. Sin embargo, con mucha modestia, no podemos ignorar lo que podría ser eventualmente un complemento (no sustituto) interesante de inversión para nuestros clientes. Tenemos la suerte de poder contar en Value Tree con unos excelentes analistas que poseen una experiencia profesional previa muy sólida en activos no cotizados. De su mano, vamos descubriendo un mundo nuevo con operaciones que podríamos, quizás, reunir en un pequeño fondo de activos alternativos el año que viene. Nada está decidido todavía, pero vamos aprendiendo muy bien.

Con todo este contexto, ¿se marca Value Tree un nuevo objetivo patrimonial para el largo plazo?

Más allá de un nivel de patrimonio, el objetivo principal de Value Tree ha sido siempre la satisfacción de nuestra clientela. Para nosotros, el crecimiento de los activos bajo gestión seguirá siendo la consecuencia natural de un trabajo bien hecho y una recompensa a nuestra dedicación. De ahí que la inmensa mayoría de nuestros clientes actuales lo sean por referencia directa de otros clientes de Value Tree. No queremos crecer por crecer si ponemos en riesgo el centro de toda nuestra atención: el cliente y el servicio que prestamos en respuesta a sus necesidades.

