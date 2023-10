Mediolanum se reinventa con una academia de gestores y fondos con sello propio

Mediolanum quiere reinventarse tras protagonizar una de las historias de éxito más labradas de los últimos años en Europa. El grupo financiero italiano, que tiene su centro de inversiones en Dublín desde hace 25 años, es uno de los referentes de la industria de mandatos a terceras gestoras. Sin embargo, ha hecho una fuerte apuesta por la diversificación y el crecimiento interno como pilares de futuro, un proyecto donde su academia de analistas tendrá un papel preponderante.

Con 52.000 millones de euros en activos bajo gestión, Mediolanum International Funds apenas administra un 12,5% del patrimonio de forma directa. Esto es, con sus propios gestores y no mediante fondos de fondos o fondos asesorados, su gran especialidad, donde concentra 46.000 millones, de los cuales 2.600 millones corresponden a los clientes españoles.

Su consejero delegado, Furio Pietribiasi, avanza en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia la intención de la firma de alcanzar un tercio del patrimonio gestionado de forma directa para 2025. En un encuentro que tuvo lugar en la capital irlandesa, el italiano se mostró confiado en que, si bien el camino pasa por casi triplicar la cuota actual en sólo dos años, Mediolanum puede conseguirlo a tiempo.

Es la misma meta que ya se marcó la compañía en 2019. Cuatro años después y con una pandemia de por medio, Mediolanum International Funds ha crecido en 10.000 millones de euros, pero el porcentaje perseguido de fondos con sello propio no ha logrado incrementarse. No obstante, la gestora no ha dejado de hacer sus deberes, con importantes fichajes para los equipos de renta fija y bolsa.

“No hemos crecido tan rápidamente en este terreno porque queríamos estar seguros de que los resultados eran buenos. No podíamos tomar riesgos. Pero, en general, estamos muy satisfechos, sobre todo de las estrategias de renta variable. Hemos incubado nuevas estrategias dentro del espacio del fundamental quant que están teniendo mucho éxito”, pone en contexto Pietribiasi.

“En los próximos años vamos a ver una aceleración de las estrategias implementadas internamente”, se reafirma el ejecutivo.

En paralelo a los fichajes y el lanzamiento de fondos con sello propio, en 2022 el grupo transalpino puso en marcha la Mediolanum Investment Academy, un programa remunerado de 24 meses para aquellos jóvenes que quieran entrar al sector de la gestión de activos. En estos momentos, ultiman los preparativos para la segunda edición. Los aspirantes podrán pasar por las diferentes áreas de la gestora y aprender y colaborar codo con codo con sus múltiples profesionales.

Confianza en Trea AM

“Estamos formando a nuevos líderes para el equipo. En los próximos años crecerán y añadirán recursos”, prevé su CEO. Con todo, subraya que “siempre estamos abiertos a contratar nuevos equipos en el mercado si son estrategias consistentes con nuestra filosofía”, algo que no quieren descuidar puesto que cantera y perfiles consagrados son “complementarios”.

En este sentido, y tras publicar este periódico el peligro que corre la operación de adquisición de Trea Asset Management -el histórico socio de Banco Mediolanum en España- por parte de Beka Finance, que ha perdido la exclusividad tras no ejecutar la compra en el plazo acordado, Pietribiasi mantiene que, sea cual sea el devenir de la gestora participada por Carlos Tusquets, Lovell Minnick y Antonio Muñoz-Suñe, “si el equipo de analistas y gestores sigue unido y hay transparencia en el proceso, seguiremos cómodos con ellos”.

Fondos alternativos y renta fija

Otra de las voces más esperadas en el encuentro era la de Karoline Keane, responsable de Desarrollo de Producto. La directiva confirma que la entidad está analizando cómo canalizar a los clientes del banco en España, Italia y Alemania los activos no cotizados (capital riesgo, deuda privada, infraestructuras o inmobiliario) gracias a la democratización que la Unión Europea ha permitido desde 10.000 euros.

Los fondos europeos de inversión a largo plazo (ELTIF, por sus siglas en inglés) de derecho irlandés podrían ser punta de lanza. Aunque, como opina, “aún es un poco pronto” para hablar de fondos ilíquidos o alternativos entre los pequeños ahorradores de una forma generalizada.

Asimismo, Keane reconoce que están prestando “especial atención” a la renta fija tras la subida de tipos, de cara a lanzar soluciones de inversión estructuradas. “Seguramente no lo hagamos en la versión habitual de fondos buy & hold a vencimiento, sino más bien en un formato de seguro”.

De lo que Mediolanum International Funds siempre ha renegado y, previsiblemente, continuará al margen es la gestión pasiva o indexada. “Creemos firmemente que la gestión activa es mejor para nuestros asesores y sus clientes a la hora de diversificar sus carteras. No necesitamos manufacturar ETFs. Los ETFs tienen un lugar en el mercado, pero hoy por hoy no tienen un ángulo interesante para nosotros”, asevera Keane.

