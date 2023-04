Richard Woolnough (M&G) ‘se enamora’ de España: “Su riesgo de impago es menor que el de EEUU”

Richard Woolnough, uno de los gestores estrella de M&G Investments y de la industria de fondos en general, ha dejado mensajes muy positivos sobre España en su reciente visita a Madrid para visitar a inversores. El experto se mostró “bastante optimista” con respecto a nuestro país y, de hecho, recordó que, en estos momentos, su riesgo de impago de la deuda es menor que el de Estados Unidos.

Woolnough se citó con los clientes del M&G Optimal Income Fund en el exclusivo Club Financiero Génova. El fondo del que es responsable, un superventas con más de 9.500 millones de euros en activos y de carácter mixto defensivo, solía tener exposiciones del 5% o 6% en deuda española e italiana, respectivamente, cuando estos dos países estaban en lo peor de la gran crisis financiera mundial.

“Eran posiciones baratas que pagaban muy bien”, rememoró. Sin embargo, “ahora España no está en una crisis” y, por tanto, su peso en bonos españoles se ha reducido a la mitad, al 3%. Mismo nivel y razonamiento que en Italia, aunque sobre el país transalpino sigue albergando alguna que otra duda, cosa que en España no.

Como España es más solvente que años atrás, y ahora lidera el crecimiento europeo y la lucha para frenar la inflación, los bonos del Tesoro pagan menos intereses que hace un lustro o una década. Y eso desincentiva a los gestores a cargarse de ellos en sus fondos. En un momento de la conferencia, Woolnough llegó a poner en tela de juicio que España deba seguir siendo como país periférico dentro del Viejo Continente.

Incluso, “por primera vez, los seguros de impago en EEUU son más altos que en España”, subrayó el gurú. El credit default swap (CDS) de EEUU cotiza a 71,2 puntos básicos, mientras que el seguro de España lo hace en 54,6 puntos, con datos de Refinitiv.

Cero exposición a bolsa

Su ponencia llevaba por título “de TINA a TIAA”. Esto es, que el escenario de mercado ha pasado de “no hay alternativa (there is no alternative)” a que “sí hay una alternativa (there is an alternative)”. Y esta es la renta fija, que ha ganado lustre con las subidas de tipos de los bancos centrales.

Desde 2007 hasta el pasado septiembre de 2022, el M&G Optimal Income fue reduciendo duración paulatinamente en su cartera de renta fija. Desde ese momento, sin embargo, ha vuelto a coger duración. Woolnough prefiere bonos europeos y británicos -sobre todo, corporativos- a los americanos en este contexto.

Por el contrario, mantiene a raya la renta variable. Tiene cero inversiones en la bolsa: “Me es difícil encontrar motivos para tener acciones en la cartera a día de hoy. A las rentabilidades (TIR) actuales, los bonos ofrecen un mejor lugar”. Tras perder un 12,3% en 2022, el M&G Optimal Income sube un 2,9% este año.

